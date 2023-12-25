KARAVANİST, misafirlerini ağırlamaya hazır

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) iş birliği ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) desteği ile hazırlanan İstanbul 4. Karavan ve Ekipmanları, Tiny House, Outdoor ve Kamp Malzemeleri Fuarı, 6-14 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde karavan ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek. Türkiye ekonomisinde önemli bir yer edinmeye başlayan karavan sektörü ve doğa turizmi için eşsiz bir tedarik merkezi olma özelliği taşıyan, Türkiye’nin kendi alanında en büyük etkinliği olan KARAVANİST Fuarı, yurtiçi ve yurt dışından sektörün en prestijli firma ve markalarını bir araya getirerek geniş katılımcı yelpazesiyle turizm profesyonellerini, seyahat ve doğaseverleri en yeni karavan modelleri buluşturacak.

Fuar geçen yıla nazaran yüzde 100 büyüme kaydetti

Fuarda, motokaravan, çekme karavan, van tipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar, 4x4, SUV araçlar, seyahat römorkları, elektrikle çalışan yeni nesil hibrit karavanlar, karavan iç dekorasyon ürünlerinden güneş panellerine, uydu sistemlerinden, duş ve su sistemlerine kadar karavan ve kampçılıkla ilgili A’dan Z’ye her türlü ürün sergilenecek. Geçen seneye göre yüzde 100 büyüyen fuar bu yıl 8 salonda 70 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek. Fuara ağırlıklı Balkanlar ve Avrupa olmak üzere 63 ülkeden ziyaretçi bekleniyor. Ayrıca fuar katılımcılarına çekilişle karavan hediye edilecek.

Karavan sektörü büyüyor

Türkiye’de 600’ün üzerinde karavan üreticisi faaliyet gösteriyor ve yılda 2 bin moto karavan, 20 bin çekme karavan üretiliyor. Sektörün ticaret hacmi yaklaşık 500 milyon dolar büyüklüğündedir. Türkiye, sektörde önemli bir oyunca olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Güçlü markalar, kaliteli ürünler ve sürdürülebilir hizmet için yatırım yapmaya devam ediyor. Türkiye’de satılan karavanların yaklaşık yüzde 10’u ithal ediliyor.