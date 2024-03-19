Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından bu yıl 17’nci kez düzenlenecek Konya Makine Teknolojileri Fuarları için geri sayım başladı. Fuarlar 8-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası-Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak.

Konya Makine Teknolojileri Fuarları, şehrin makine sektöründeki önemli konumunu destekliyor ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek inovasyon, ticaret ve iş birliği imkanları sunuyor. Fuarların 2024 yılında geniş katılımcı profili ve uluslararası alandaki etkili tanıtım çalışmalarıyla birlikte, Konya'nın makine üretimindeki gücünü ve küresel arenadaki etkisini daha da artırması bekleniyor.

Dört farklı fuar eş zamanlı yapılacak

Konya Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı (KONMAK), Konya Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı (KONELEX), Konya İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı (İSKON) ve Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı (KONYA SAC) olmak üzere dört farklı fuar eş zamanlı olarak tek çatı altında düzenlenecek.

Dört gün sürecek fuarlarda metal işleme makineleri, kaynak, delme, kesme teknolojileri, el aletleri, sac, lazer, boru, profil işleme teknolojileri ve yan sanayileri, elektrik, elektronik, elektromekanik, enerji üretimi, otomasyon, istifleme, depolama, taşıma, vinç ve lojistik sektörlerinin liderleri bir araya gelerek sektördeki son gelişmeleri ve yenilikleri sergileyecek.

33 ülkeden ziyaretçi bekleniyor

Geniş katılımcı profili ile sektör liderlerini ağırlayacak olan fuarlarda aynı zamanda Tüyap’ın Rusya, Makedonya, Gürcistan ve İran ofislerinin aracılığıyla alım heyeti organizasyonu yapılacak. Ayrıca yurt dışında yapılan etkili tanıtım çalışmaları ile fuarlar Orta Doğu ülkeleri arasında Cezayir, Ürdün, Fas, Mısır, Avrupa’da da Avusturya, İngiltere, İtalya ve Almanya başta olmak üzere toplam 33 ülkeden ziyaretçi bekleniyor.

Makine sektörüne değer katacak

2022 yılında 54 ülkeden 24.968 makine sektörü profesyoneli ziyaretçiyi ağırlayan fuarlar, başarılarıyla sektörden tam not alarak 2024 yılında da makine sektörüne değer katmaya devam edecek. Katılımcı ve ziyaretçi memnuniyet oranı yüzde 90’ın üzerinde olan fuarlarda, bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Giresun, Kocaeli, Adana gibi şehirlerdeki önde gelen firmalar, en son teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarını sergileyecekler.

Türkiye'nin makine üretimindeki gücünü temsil eden önemli bir cazibe merkezi konumunda yer alan Konya; makine ihracatında yüzde 25,5'lik bir payla öne çıkarak, sektörde önemli bir rol oynuyor. Bu altyapısıyla Konya'nın makine sektöründeki konumu, sadece ülke içinde değil aynı zamanda uluslararası alanda da dikkat çekiyor.