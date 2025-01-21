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Mobilya ihracatı 18 kat büyüme kaydetti

Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer alan mobilya sektörü 2024’ü 4,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Sektörün 2002’de başlayan ihracat yolculuğunun 4,5 milyar dolara dayandığını belirten Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 18 katlık büyüme kaydedildiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Mobilya ihracatı 18 kat büyüme kaydetti
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BARIŞ SEDEF

Toplamda 250 bin metrekarelik sergileme alanında gerçekleştirilen IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 45 binden fazla üreticiyi ve 3 bini aşkın markayı ağırlıyor. Fuarda, 150’den fazla ülkeden 145 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapılması planlanıyor.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, faiz oranlarında düşüş sürecinin başladığına işaret ederek, “İhracat reeskont kredisinde ise Merkez Bankası tarafından 6 puanlık bir düşüş sağlandı. Şubat ayında da firmalarımıza yeni bir reeskont kredisi faiz oranlarında indirim için çalışıyoruz. Finansmana ulaşım ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi noktasında önemli ilerlemeler sağlamış olduk. Hem mobilya hem de diğer sektörlerimiz önemli atılımlar sağlayacaklardır” değerlendirmesinde bulundu. İFM ve TÜYAP Fuar Merkezlerini birleştiren yegane fuarın mobilya olduğunu belirten Bolat, 2002’de yola çıkan mobilya ihracatının 250 milyon dolar olduğunu bugün gelinen noktada ise 18 kat artış kaydedilerek 4,5 milyar dolara ulaşıldığını bildirdi. Mobilyanın bir yaşam sanatı ürünleri haline geldiğine dikkat çeken Bolat, “Mobilya sektöründe bu yıl yapılan fuara 87 milyon TL destek sağladık. Önümüzdeki dönemde de fuar katılımlarında stant bedellerinin yüzde 50’sini karşılayacağız” açıklamalarında bulundu. Bakanlık olarak 2024 bütçelerinde 24,7 milyar lira ihracat desteği verdiklerini ifade eden Bolat, bu yıl ise 33 milyar lira ihracat desteği vereceklerini söyledi. 2024’te 16 yurt dışı fuarın destek kapsamına alındığını söyledi.

Üretim yapan firmaların yüzde 10’u mobilya sektöründen

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, 2028’ kadar 12 milyar dolarlık ihracat hedeflerinin bulunduğuna dikkat çekerek, “Mobilya sektörü İstanbul’un iki fuar merkezinde hem TÜYAP hem de İFM’de yapılan tek sektörel fuar olma niteliğini taşıyor. Türk mobilya sektörü globalde 36’ıncı sıradayken 7’nci sıraya yükseldi. Dünyadan aldığı ihracat payı yüzde 0,5’ten yüzde 2,1’e yükseldi. Türkiye’nin ihracatından aldığı payı yüzde 0,7’den yüzde 2’ye çıkardı” bilgisini verdi. Türkiye’de imalat yapan firmaların yüzde 10’unun mobilya sektöründen oluştuğuna vurgu yapan Güleç, “İstihdamın ise yüzde 5’ini mobilya sektörü oluşturuyor” dedi.

Sektörün 10 yıllık ihracat hedefi 20 milyar dolar olmalı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, mobilya sektörünün istihdam ve ihracat payına yönelik hedeflerin en az 20 milyar dolar olması gerektiğine işaret ederek, “Türkiye’nin 10 yıl sonraki ihracat hedefini göz önüne aldığımızda mobilyada da 10 yıllık ihracat hedefinin en az 20 milyar dolar olması lazım” dedi. Son dönemlerde kurla enflasyon arasındaki korelasyonun kaybolmamasının ihracatçı üzerindeki baskıyı azaltacağına değinen Avdagiç, böylece ithalatın da cazibesini kaybedeceğini kaydetti. Avdagiç, önümüzdeki dönemde enflasyonla kur arasında paralellik olmasının ihracatçıyı rahatlatacağını söyledi.

"Enflasyon-kur arasındaki denge sağlanırsa ihracatta yüzde 2,5’ları değil yüzde 10’ları konuşacağız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, mobilya sektörünün ihracata 4,5 milyar dolar civarında katkı sağladığına işarete ederek, “Hazır giyim ve mobilya sektörü markalaşma çalışmalarına da olumlu yönde etki sağlanıyor. Enlasyon-kur arasındaki denge sağlanırsa ihracatta önümüzdeki dönemlerde yüzde 2,5’ları değil yüzde 10’ları konuşacağız. Türkiye’yi ilk 10 ihracatçı ülke potansiyeline çıkaracak gücümüz var” açıklamalarında bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül, konut sektörünün canlanması ve aile destekleriyle birlikte mobilya sektöründe ihracatın yanı sıra iç piyasada da ciddi bir hareketlilik olacağına dikkat çekti.

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