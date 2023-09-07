Mobilya yan sanayi ve aksesuarlarının kalbi Intermob Fuarı'nda atacak

Alanında Avrasya bölgesinin en büyük ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyan İntermob, 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde kapılarını açacak. Mobilya yan sanayisinin globale açılmasında etkili olan fuarı bu yıl, 130 ülkeden 40 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

RX Tüyap tarafından, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) iş birliği ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın destekleri ile gerçekleşecek 25. İntermob Fuarı, 30 Eylül - 3 Ekim 2023 tarihleri arasında Büyükçekmece – İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde mobilya yan sanayi ve aksesuarları sektörünün lider firmalarına ev sahipliği yapacak.

Toplamda 120 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilecek

Çeyrek asırlık geçmişe sahip olan İntermob, alanında Avrupa'nın ilk üç büyük fuarından biri ve Avrasya'nın ise en büyük ve en kapsamlı ihtisas fuarları arasında yer alıyor. 120 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşecek İntermob Fuarı;

Orman ürünleri, yonga levha, kapak, panel, profil kaplama, kenar bandı

Mobilya aksesuarları ve sistemleri

Mobilya kimyasalları, boyalar, yapıştırıcılar, üretim malzemeleri ve ekipmanları

Döşemelik malzeme ve ekipmanları, kumaş ve sünger kesme makineleri alanlarında 550’nin üzerinde yerli ve yabancı firma ve firma temsilcisi ürünlerini fuar ziyaretçileri ile buluşturacak.

“İntermob Fuarı sektörümüzün en büyük buluşma noktasıdır”

Tüyap Fuarcılık Grubu’nun 44 yıllık deneyimi ile Tüyap yurt dışı ofislerinin yoğun tanıtım çalışmaları ve Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle birlikte, Avrupa, Balkanlar, Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan 130'un üzerinde ülkeden toplam 40 bin nitelikli sektör profesyonelinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Çınar, MAKSDER ve RX Tüyap arasındaki iş birliğine ve İntermob Fuarı’nın önemine dikkat çekerek, "Kurulduğumuz günden itibaren MAKSDER olarak İntermob Fuarı’na sağladığımız katkılardan ve Tüyap’la yaptığımız iş birliklerimizden ötürü dernek olarak öncelikle memnuniyetimizi dile getirmek isterim. Her geçen yıl bu dayanışma ve iş birliği hem sektöre hem de İntermob Fuarı’na güç ve değer katmaya devam ediyor. Türk mobilya yan sanayisinin global pazarlara erişiminde etkili bir platform olan ve sektörün Avrasya’daki en büyük ihtisas fuarı olma özelliği taşıyan İntermob Fuarı sektörümüzün en büyük buluşma noktasıdır" diye konuştu. Çınar, ayrıca Türk mobilya aksesuar sektörünün dünya çapında tanınır hale geldiğini ve bu başarının İntermob Fuarı’nda kendini gösterdiğini vurgulayarak, fuara her yıl daha fazla ziyaretçinin gelmesini beklediklerini ifade etti.

“Daha verimli bir fuar hedefliyoruz”

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner ise, Cumhuriyetin 100. yılında 25. kez düzenleyecekleri İntermob’un Avrasya’nın en prestijli mobilya yan sanayi fuarı olduğunun altını çizerek, “İntermob, katılımcı firmaların çevre dostu uygulamalarını, malzemelerini ve teknolojilerini bu fuarda sergileyerek, mobilya ve ahşap endüstrisindeki girişimlere ilham kaynağı oluşturuyor. Bu yıl daha fazla ziyaretçi, daha fazla firma ve daha geniş ürün grubuyla daha verimli bir fuar dönemi hedefliyoruz” dedi.