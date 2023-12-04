Moda Gaziantep Fuarı, 61 ülkeden 10 bin ziyaretçi bekliyor

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından bu yıl ikincisi organize edilen Moda Gaziantep Fuarı, 19 Aralık 2023 tarihinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor.

22 Aralık tarihine kadar sürecek olan fuar; Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği iş birliği ve Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu tarafından destekleniyor. Moda Gaziantep Fuarı, aracıyı aradan kaldırarak, daha kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak isteyenleri, asıl üreticiler ile direkt olarak tanışmak isteyenleri bir araya getiriyor.

Bebe-çocuk hazır giyim, kadın hazır giyim, erkek hazır giyim, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları ile kumaş ve tekstil makinelerinin sergileneceği fuara, ağırlıklı olarak Rusya başta olmak üzere Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinden 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılması öngörülüyor.

Tüyap Fuarlar Yapım Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: “Gaziantep’te ikinci kez gerçekleştireceğimiz Moda Gaziantep fuarımızda; 14 bin metrekare kapalı alanda çocuk, kadın ve erkek hazır giyim üreticileri başta olmak üzere; kumaş üreticisi firmalarımızı ve yan sanayileri olmak üzere 110 katılımcı firmayı ağırlamayı hedefliyoruz. Katılımcı firmalarımızı 61 ülkeden 20 bini aşkın yurt dışı alım heyeti ve binlerce profesyonel ziyaretçi ile buluşturacağız.”

Geçtiğimiz yıl yüzde 100 doluluk oranı ile açılan fuara 159 üretici katılmıştı. 65 ülkeden alım heyetlerinin ağırlandığı Fuarda; bebe-çocuk hazır giyim, kadın hazır giyim, erkek hazır giyim, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları ile kumaş ve tekstil makineleri sergileniyor.