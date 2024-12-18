Plast Eurasia, 114 ülkeden 75 bin ziyaretçiyi ağırladı

Plastik sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan Plast Eurasia İstanbul, bu yıl da uluslararası arenadaki gücünü kanıtladı. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar, toplam 75.239 ziyaretçi ile büyük bir başarıya imza attı. Ziyaretçilerin 62.857’si yerli, 12.382’si yabancı katılımcılardan oluşurken, Avrupalı ziyaretçi sayısında %30’luk bir artış kaydedildi. 114 ülkeden gelen ziyaretçiler, fuarın global ölçekteki önemini bir kez daha ortaya koydu. Tüyap Fuarcılık Grubu ve PAGEV iş birliğiyle düzenlenen Plast Eurasia İstanbul, plastik endüstrisinin nabzını tutmaya devam etti. Bu yıl 33. kez kapılarını açan fuar, 4-7 Aralık tarihleri arasında hem yenilikçi teknolojilere hem de sektördeki önemli iş birliklerine ev sahipliği yaptı. 1.606 katılımcı firma, plastik makineleri, ekipmanlar, kalıp, geri dönüşüm teknolojileri ve biyoplastikler gibi birçok alanda en yeni ürün ve çözümlerini sergiledi.

Fuardan ülke ekonomisine önemli katkı

Plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı her yıl artıyor ve Türkiye’nin büyümesinde önemli bir rol oynuyor. Son on yılda Türkiye‘nin plastik sektörü, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) büyümesini aşan bir ivme yakalayarak yıllık bazda büyük bir gelişim sergiledi. Ulaştığı bu üretim kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük ikinci plastik üreticisi konumuna yükselen Türkiye, dünya sıralamasında ise altıncı sırada yerini aldı. Yarattığı küresel ticaret ortamı ile 33 yıldır aralıksız düzenlenen Plast Eurasia İstanbul Fuarı da bu başarının elde edilmesinde üzerine düşen görevi yerine getirdi.

İş birlikleri ile daha da güçlendi

Fuar, Almanya, Çin, İtalya, İran ve İspanya gibi ülkelerden gelen güçlü katılımcılarla, plastik sektöründe küresel iş birliklerini güçlendirmek adına önemli bir platform sundu. Fuarda ayrıca alım heyeti organizasyonu ile 25 ülkeden profesyonel alıcı ağırlandı. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen profesyoneller bir yandan ticari faaliyetlerini geliştirmeye, artırmaya yönelik görüşmeleri yaparken bir yandan da sektörel bilgi paylaşımında bulundular.

Uluslararası yatırımcıların, Türkiye’de ortak projeler gerçekleştirme konusundaki ilgisi fuarın başarısını pekiştirdi.

Plastik sektörünün geleceği şekilleniyor

Plast Eurasia İstanbul 2024, plastik endüstrisinin geleceğini şekillendiren yeniliklerle dolu bir etkinlik oldu. 114 ülkeden gelen ziyaretçiler, fuarın küresel ölçekteki önemini gözler önüne sererken, fuar süresince gerçekleştirilen iş birlikleri ve görüşmeler, sektörün geleceğine yönelik umut verici adımların atılmasını sağladı. Plast Eurasia İstanbul, büyüyen hacmi ve artan uluslararası katılımıyla, plastik endüstrisinin en önemli ticaret ve teknoloji platformlarından biri olmaya devam ediyor.