Asgari ücret ne kadar olacak? Hakan Güldağ, Ankara'da konuşulan rakamı açıkladı!

2025 yılı asgari ücreti için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısına çevrildi. İşçi, işveren, hükümet yetkililerinin katılacağı toplantıda beklenen rakamın açıklanması bekleniyor.

Ankara kulislerinde de asgari ücret ile ilgili beklentiler ve rakamlar da sık sık telaffuz ediliyor. EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, CNBC-e’de katıldığı programda kulislerde en çok konuşulan rakamları ve en güçlü ihtimali açıkladı.

Hakan Güldağ: Asgari ücrette sıkışmışlık durumu var

Hakan Güldağ, asgari ücretin belirlenmesinde bir sıkışmışlık durumunun olduğunu dikkat çekerek “Yüksek yapsanız enflasyonla mücadele programını nasıl etkiler, belki o açıdan da müjde ya da destek diye bahsettiğimiz şeyler ki SGK’ya 1.1’lik bir ilave var. Bunlar bütçe tarafında da tabi ciddi sıkıntılar yaratabilir. Bu da bir denklem, dengeye oturtulması gereken bir konu. Bir kere düğmeyi yanlış ilikleyince sorunlar yaşanıyor. Bunlar düzelecek ama biraz da bu sıkıntılar yaşanarak çözülmüş olacak. Belki asgari ücreti çok yüksek tutmak yerine bu türden yaklaşımlar biraz daha faydalı olabilir. Çünkü öbür türlü hakikaten bir enflasyon meselesi ki, bugün konuştuğumuzda ateş düştüğü yeri yakıyor. İnsanlar TÜİK’in açıkladığı son rakamlar yıllık bazda tüketicinin tüketim desenine baktığımızda kira en önde gelenlerden biri, gıda yine öyle. Kirada yıllık artış yüzde 109. Taze meyve sebzede yüzde yüzde 91.2. Böyle bakınca kira ve gıda ikisi birlikte vatandaş 100 lira harcıyorsa 65 lirasını bunlar götürüyor” dedi.

Beklenen enflasyon üzerinden 'ezdirmeyeceğiz' söylemi olabilir

Vatandaşların asgari ücrette yüksek beklenti içine giremediğini dikkat çeken Hakan Güldağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘Enflasyona ezdirmeyeceğiz’ açıklamasını da değerlendirdi. Güldağ, “İnsanlarla konuştuğumuz zaman, ‘Öyle olsa bile o bir yerlerden enflasyon olarak zaten çıkıyor. Zaten enflasyon karşısında kayıp oluyor. Zaten enflasyon nedeniyle yaşanan sıkıntılar var onları nasıl telafi edeceğiz’ diyen var. Sıkışmışlık var. Ben zannetmiyorum ki Şimşek, bunu 'Yüzde 45 enflasyona ezdirmeyeceğiz' anlamında söylemiş olacağını düşünmüyorum. Bu açıklama bence beklenen enflasyon üzerinden yani ‘Onun altında ezdirmeyeceğiz, onun üstünde bir rakam çıkacaktır’ diye söylemiştir.” yorumunu yaptı.

“Ankara kulislerinde 24 bin liraya giden bir açılım var”

Hakan Güldağ, asgari ücret ile ilgili Ankara kulislerinde konuşulan rakamları da verdi. En güçlü ihtimali de açıklayan Güldağ, şunları söyledi:

“Üçüncü toplantıda her şeye rağmen belirlenmesi gereken bir asgari ücretle karşı karşıyayız. Bu zamana kadar yapılan açıklamalardan bir tahmin verirsek şu anda benim gördüğüm Ankara’daki kulislere bakılırsa 24 bin liraya doğru giden bir açılım var. Bu da neredeyse yüzde 40’ları buluyor. ‘24 bin liranın üzerine doğru da çıkabilir mi?’ diye de biz her gün, her dakika Ankara’dan bunu takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle de konuşulanları. Yüzde ve oran verilmedi diye bir açıklama yapıldı. Doğru. Resmi olarak oran verilmemiştir ama orada bir takım görüşmeler ve temalar oluyor. Birtakım istekler de var. Hükümet partisinde diyelim ki Cumhur İttifakı’nda bunlarla ilgili de açıklamalar geliyor. Bir yerlerden ‘En az açlık sınırının üstünde olmalıdır’ diye bir açıklama geliyor. Bir yerde bir üçe bölünmüşlük var. Bir kısım ‘27-28 bin bandında kalmalı ki program desteklensin, yoksa bu enflasyonla, dezenflasyon programını sekteye uğratır. Hasar verir’ deniyor. Yüzde 35’in mutlaka olması gerektiğini savunanlar var. Bir de 'Yeniden Değerleme Oranı yüzde 44 zaten biz niye tutuyoruz. Yüzde 45 en az olmalı’ diyenler var. Ama ben sayın Şimşek’in o 'yüzde 45 en az olmalı' diyenler tarafında olduğunu çok düşünmüyorum. Beklenen enflasyon için ‘ezdirmeyeceğiz’ ifadesini kullandığını düşünüyorum.”