Tarım endüstrisinin kalbi Konya’da atacak

Türkiye’nin tarımsal mekanizasyon imalatında en önemli konumda olan Konya’da en son yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri sunmak için hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda tarım alanında Türkiye’nin dünyanın sayılı organizasyonları arasında gösterilen Konya Tarım Fuarı, 5-9 Mart 2024 tarihlerinde açmaya hazırlanıyor.

Yıllardır başarıyla düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük tarım fuarı olma unvanını elinde bulunduran Konya Tarım Fuarı, Konya Ticaret Odası – TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde tarım profesyonellerini ağırlayacak. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı adıyla da bilinen Konya Tarım Fuarı, Tüyap Konya Fuarcılık tarafından Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenecek.

Fuar; Tarım ve Orman Bakanlığı, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), T.C. Konya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Pankobirlik, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, MÜSİAD Konya Şubesi, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi ve KOSGEB tarafından destekleniyor.

20 ülkeden 500’e yakın firma ve firma temsilcisi bulunuyor

Konya Tarım 20. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknoloji Fuarı’nda; traktörler, biçerdöver, gübreleme makineleri, römorklar, ekim makineleri, hasat makineleri, pulluklar, mibzerler gibi ürün grupları sergilenecek. 96 bin metrekarelik alanda sektördeki en yeni ürünlerin sergileneceği fuara bu sene 20 ülkeden 500’e yakın katılımcı firma ve firma temsilcisi bekleniyor.

Balkan ülkelerinin tamamından, Polonya, Fransa, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri, Fas, Tunus Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya gibi orta Afrika ülkelerinden yabancı ziyaretçi ağırlanacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca 81 il ve ilçelerden 200 bin yerli ziyaretçi hedefleniyor. Geçen sene fuarı ziyaret edenlerin yüzde 96’si fuarı iş çevrelerine tavsiye ederken ziyaretçilerin yüzde 96’sı fuara bu sene yeniden katılıyor. İkili iş görüşmelerinin de yapılacağı fuar, yeni ihracat bağlantılarının kurulmasına da büyük katkı sağlayacak.

Çiftçiler son teknoloji ürünlerle buluşacak

Fuarın tarım sektörünün dünya çapında buluşma noktası olduğunu belirten TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Konya Tarım Fuarı, dünyanın her yıl düzenlenen en büyük tarım fuarları arasında. Bütün çiftçilere son teknoloji tarım makineleri, teknolojisi ve ekipmanları sunan öncü şirketlerle buluşturan fuara 2023’te 83 ülkeden 461 firma ve firma temsilciliği katıldı ve fuar, 81 ilden 250 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Bu sene 20. kez düzenlenecek fuara yine 20’nin üzerinde ülkeden 500’e yakın firma ve firma temsilciliğinin katılması beklenmekte. Balkan ülkeleri, Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri yanı sıra Polonya, Fransa, Arnavutluk, Rusya’nın bu yıl fuara yakından ilgi göstereceklerini düşünüyoruz. Bir dünya markası haline gelen Konya Tarım Fuarı, yine tarım sektörünün ihracat hedeflerine bu sene de damga vuracak” dedi.