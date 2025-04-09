Teknoloji dünyasının kalbi İstanbul’da atacak

Telekomünikasyon, fintech, yapay zekâ, siber güvenlik ve e-mobilitegibi öncü başlıklar etrafında şekillenen fuar, teknoloji dünyasının kalbinin attığı merkezlerden biri olma iddiasını sürdürüyor.Her yıl artan bir ivmeyle büyüyen etkinlik, bu yıl da 10 bini aşkın ziyaretçi ve 300’ün üzerinde yerli-yabancı markayıbir araya getirecek. Mobilefest, sektörde faaliyet gösteren hizmet ve altyapı sağlayıcıları ile teknoloji üreticileri için; iş birlikleri kurma, farklı gelir modelleri geliştirme ve küresel pazarlara açılma gibi çok yönlü fırsatlar sunacak. Yerli teknoloji şirketleri için de fuar, sadece uluslararası tanıtım imkânı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda ihracat odaklı büyümeyi destekleyen güçlü bir platform yapısını da sürdürecek.

Sektördeki son gelişmeleri yerinde takip etme fırsatı

Avrasya Teknoloji Haftası kapsamında gerçekleşecek etkinlikle ilgili ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak ,“Fuarımız yalnızca ürün ve hizmet tanıtımıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda teknoloji profesyonelleri ve yatırımcılar için ilham verici, bilgilendirici ve bağlantı kurdurucu içerikler de sunuyor. Mobilefest boyunca düzenlenecek atölye çalışmaları ve kapsamlı konferanslar ile katılımcılara sektördeki son gelişmeleri ilk elden takip etme olanağı sağlayacak, lider teknoloji markalarıyla doğrudan temas ve B2B görüşmeler yapma imkânı tanıyacağız. Böylece teknoloji üreticileri ile karar vericiler, aynı masa etrafında buluşarak yeni iş birliklerinin temellerini atabilecek” dedi.

Sektördeki son gelişmeleri yerinde takip etme fırsatı

Avrasya Teknoloji Haftası kapsamında gerçekleşecek etkinlikle ilgili ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak,“Fuarımız yalnızca ürün ve hizmet tanıtımıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda teknoloji profesyonelleri ve yatırımcılar için ilham verici, bilgilendirici ve bağlantı kurdurucu içerikler de sunuyor. Mobilefest boyunca düzenlenecek atölye çalışmaları ve kapsamlı konferanslar ile katılımcılara sektördeki son gelişmeleri ilk elden takip etme olanağı sağlayacak, lider teknoloji markalarıyla doğrudan temas ve B2B görüşmeler yapma imkânı tanıyacağız. Böylece teknoloji üreticileri ile karar vericiler, aynı masa etrafında buluşarak yeni iş birliklerinin temellerini atabilecek” dedi.

Dikkat çekici içeriklere ev sahipliği yapacak

Uluslararası satın almacılar ve sektörün önde gelen temsilcileri ile gerçekleştirilecek B2B oturumlar; katılımcı firmalara ihracat kapılarını aralayacak. Öte yandan, etkinliğin konferans programı da dikkat çekici içeriklere ev sahipliği yapacak. Alanında uzman konuşmacıların yer aldığı paneller ve oturumlar sayesinde, katılımcılar yalnızca ürün ve hizmet değil; aynı zamanda bilgi, deneyim ve vizyon da paylaşabilecek. Teknoloji sektöründe dönüşümü tetikleyen trendler, Avrasya Teknoloji Haftası boyunca masaya yatırılacak.

Ödüller sahiplerini bulacak

Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ve her yıl geleneksel hale getirilmesi planlanan “İhracatı Hızlandıranlar” yarışmasının ödülleri de fuar kapsamında yeniden sahiplerini bulacak. Başarılı yerli bilişim firmaları, ürün ve hizmetleriyle hem sektörde fark yaratma hem de prestijli ödüller kazanma şansı elde edecek. Teknolojinin konuşulduğu, iş birliklerinin kurulduğu, vizyonların geliştiği bu büyük buluşma 2025 yılında da sadece bir fuar değil, aynı zamanda Avrasya bölgesinin dijital geleceğine yön veren stratejik bir yapı sunacak.