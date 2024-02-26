Türk kırtasiye sektörü İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı ile küresel arenada parlıyor

Kapılarını 28 Şubat - 2 Mart 2024 tarihleri arasında açmaya hazırlanan, İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’nın hazırlıklarına dair güncel bilgileri paylaşan TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, kısa bir süre sonra kapılarını açacak organizasyon için yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını belirtti. Ulusoy, fuarın yurt dışı ziyaretçi potansiyeli ve ihracata katkısının sektöre değer kattığını vurguladı. Türk kırtasiye sektörünün uluslararası alandaki gücünü artırmayı hedefleyen fuar, Avrupa standartlarında üretim yapan katılımcı firmaları ile dikkat çekiyor. Ulusoy, fuarın Türkiye'nin jeopolitik konumu, devlet teşvikleri ve firmaların üretime olan önemine vurgu yaparak, Türk kırtasiye sektörünün dünya pazarında öne çıktığını aktardı.

İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’nın değeri her geçen yıl artıyor

Sektörün en önemli buluşmasını yurt içi ve yurt dışından birçok sektör temsilcisinin ziyaret edeceğini belirten Tüm Kırtasiyeciler Birliği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil, uluslararası düzlemde sayılı fuarlardan biri olan İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’nın her geçen gün gücüne güç kattığını vurguladı. Şendil ayrıca fuara gelecek perakendeci ve toptancılar ile yabancı misafirlerin katılımcılarla görüşüp farklı iş bağlantılarının gerçekleşeceğini ifade ederek sektörün bütün oyuncularının İstanbul’da buluşacağını belirtti.

Türk kırtasiye sektörü uluslararası arenada temsil edilecek

Kırtasiye sektörünün sabırsızlıkla beklediği ve artık bir marka haline gelen fuar, bu yıl ilk kez Çarşamba-Cumartesi günleri arasında dört gün boyunca, 19 ülkeden 236 firma ve firma temsilciliğinin 323 sağlıklı ve güvenli kırtasiye markasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ziyaretçiler; kırtasiye ve ofis dünyasının en yeni ve en popüler ürünlerini keşfederken katılımcı firmalar da yepyeni ürünlerini Tüyap çatısı altında sergileme ve markasının pazardaki yerini görme fırsatı bulacak. İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, Türk kırtasiye sektörünü uluslararası alanda temsil ederek, sektöre değer katmaya ve sektörün büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunmaya devam ediyor.