TÜYAP Adana İnşaat Fuarları 14. kez Çukurova’da buluşuyor

TÜYAP Fuarcılık Grubu ve DAİMFED (Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu) iş birliğinde; Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Organize Sanayi Bölgesi, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, AYAMDER, AKAMDER, Adana Müteahhitler Birliği, Adana Mimarlar Odası, Adana İnşaat Mühendisleri Odası ve ÇUFAŞ’ın destekleri ile düzenlenen 14. TÜYAP Adana İnşaat Fuarları geniş konsepti ile ziyaretçilerin tüm beklentilerini karşılayacak. İzolasyondan tesisata, boyadan vitrifiye ürünlerine, çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve banyoya, kapı ve pencereden ısıtma soğutma sistemlerine kadar pek çok firma temsilcisini bir araya getiren Fuarlar, 29 Şubat’ta TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Sektör profesyonelleri ile buluşma

Türkiye’nin birçok ilinden gelecek inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, mimarlar, müteahhitler ve iş adamlarını tek bir çatı altında toplayacak olan 14. TÜYAP Adana İnşaat Fuarları, yurt dışından Irak, Suriye, Lübnan, Umman, Azerbaycan, Gürcistan ve Kıbrıs’tan ilgili alım heyetlerini fuarlarda ağırlayarak yeni iş bağlantılarının kurulmasına olanak sağlayacak.

4 gün boyunca etkinlik düzenlenecek

14. Adana İnşaat Fuarları’nda 4 gün boyunca bir dizi eğitimlerde düzenlenecek. DAİMFED iş birliği ile 4 gün boyunca alanında uzman kişilerce eğitim seminerleri de verilecek. Akıllı betondan yeni nesil sistemlere, güneş enerji sistemlerinden otomasyon sistemlerine kadar pek çok yenilik ilgililere aktarılacak. Bilim Köşesi’nde uygulamalı olarak da gösterilecek yenilikler, sektör ilgilileri ile bir araya gelecek. TÜYAP Adana İnşaat Fuarları, 29 Şubat - 3 Mart 2023 tarihlerinde 10.00 ila 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.