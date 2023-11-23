Tüyap, Barcelona IBTM World’de fuarcılık sektörünü temsil edecek

Tüyap Fuarcılık Grubu, 28-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Barcelona’da gerçekleşecek IBTM World Fuarı’nda E52 numaralı stantta katılımcı olarak yer alacak. Fuara ilk kez katılan Tüyap, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katılımcısı olarak IMEX Frankfurt Fuarı’ndan sonra IBTM World’de de Türkiye’den fuarcılık alanında stantlı katılım gösteren tek şirket olacak.

Tüyap Fuarcılık Grubu, Kasım ayında World Travel Market London ve Aralık ayında ILTM Cannes gibi sektörün prestijli yurt dışı fuarlarına da ziyaretçi olarak katılarak birçok iş birliğine imza atmayı planlıyor.

Tüyap’ın IBTM World Fuarı’na katılımıyla ilgili açıklamada bulunan Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, "Ülkemize çekmek istediğimiz uluslararası etkinlikler ve Türkiye’nin tanıtımı için küresel turizm sektörünü bir araya getiren sektör lideri fuarların önemi çok büyük. Tüyap olarak, turizm ve fuarcılıkla ilgili uluslararası tüm platformlarda sıklıkla yer alarak, dünya fuar endüstrisi rekabeti içinde Türk fuarcılığının gücünü göstermeye ve 45 yıllık emeğimiz ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.