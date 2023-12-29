TÜYAP, yılı 47 fuarla kapatacak

Bu yıl TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak 8 şehirde ve 4 ülkede toplam 47 fuar düzenledi. Bu kapsamda en çok ziyaretçi çeken ilk 10 fuar arasında liderlik, 408 bin 652 ziyaretçiyle İstanbul Kitap Fuarı oldu. Fuarın kendileri açısından önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen TÜYAP Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, diğer fuarlarla ilgili ziyaretçi sayılarını paylaşarak şu bilgileri verdi: “En çok ziyaretçi alan fuarlarımız arasında ikinci ve üçüncü sırada Konya ve Bursa’daki tarım fuarlarımız yer alıyor. Avrupa’nın her yıl düzenlenen en önemli tarımsal mekanizasyon fuarlarından biri olan Konya Tarım Fuarı 235 bin 195 ziyaretçi ile ikinci sırada, 186 bin 203 ziyaretçi ile Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı üçüncü sırada yer alıyor. Dördüncü sırada ise eş zamanlı olarak iki fuar merkezinde düzenlediğimiz IIFF – İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı 167 bin 500 ziyaretçisi ile öne çıkarken, beşinci sırada yer alan IDEF – Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 94 bin 198 ziyaretçi ağırladı. Altıncı ve yedinci sırayı ise benzer sektörler paylaşıyor, ambalaj ve plastik sanayisinde düzenlediğimiz fuarlarımız artık dünya pazarında çok önemli bir yere sahip. Avrasya Ambalaj Fuarı ve Food-Tech Eurasia 75 bin 056 ziyaretçiyle altıncı sırada yer alırken, 67 bin 249 ziyaretçisiyle Plast Eurasia Fuarı yedinci sırada konumlandı. Karavanist Fuarı 59 bin 548 ziyaretçi ile sekizinci sırada, Avrasya Kapı-Pencere-Cam Fuarları 56 bin 398 ziyaretçi ile dokuzuncu sırada, BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları ise 41 bin 112 ziyaretçiyle onuncu sırada kendine yer buldu. Yeni yılda da yabancı ziyaretçi oranlarımızı yükseltmek için var gücümüzle çalışacağız.”

Katılımcıların yüzde 80’i fuarlara katılmayı yeniden planlıyor

Tüyap Fuarcılık Grubu olarak düzenledikleri tüm fuarları hem katılımcı hem de ziyaretçi ayağında ölçümleyerek, geleceğe yönelik analizleri daha sağlam bir şekilde çıkardıklarını ifade eden Öztop, “Bu yıl yaptığımız anketler sonucunda yüzde 80’e yakın katılımcımız önümüzdeki yıl yeniden fuara katılmayı düşünüyor, fuarda doğru hedef kitleye ulaştığını söyleyen katılımcılarımızın oranı ise yüzde 90’a yakın olarak gerçekleşti. Yabancı iş insanlarının tedarikçi bulma oranı ise yüzde 70’in üzerinde bir oranla ön plana çıkıyor. Ziyaretçilerimizin önümüzdeki yıl fuarı tekrar ziyaret etme isteği ise yüzde 80 oranında gerçekleşti. Bu verilerden hareketle fuarlarımızın her geçen yıl çıtayı yükselterek, ihracat hedeflerine olumlu katkı sunduklarını söylemek mümkün” açıklamalarında bulundu. Öztop bu yıl düzenledikleri fuarlarda 64 ülkeden 8 bin 520 katılımcı firmayı ve 178 ülkeden 2 milyon 945 bin 214 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladıklarını belirtti.