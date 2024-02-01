Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 600 katılımcı firma ve 12 bin ziyaretçiyi ağırlayacak

Her yıl katılımcıları ve ziyaretçileri ile büyümeye devam eden İstanbul İplik Fuarı geçen yıla oranla yüzde 48’lik büyüme ile Türkiye’de sektörünün en büyük fuarı olmasının yanı sıra dünyada da iplik özelinde düzenlenen en büyük sektör fuarları arasında yerini aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Yalnızca ulusal pazarlarda değil, uluslararası pazarlarda da etkin bir oyuncu olmak için katılımcılarına büyük bir fırsat sunan Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 4 kıtadan katılımcıyı ağırlıyor. Her yıl hem yerli hem de yabancı katılımcı sayısında artış yakalayan fuarda, katılımcı firmalar yeni coğrafyalara ürünlerini tanıtma ve ticaret ağlarını geliştirme imkanı buluyor. Geçen yıla oranla yabancı ziyaretçi sayımızda yüzde 60’lık bir artış söz konusu. Fuarımıza Amerika’dan İtalya’ya, İngiltere’den Rusya’ya, Almanya’dan Mısıra çok geniş bir coğrafyadan ziyaretçi kaydı oluşturulmuş durumda” dedi.

Ersözlü ayrıca, “Her yıl büyüyerek ve gelişerek sektöre artı değer katan, sektörün ticaret hacmini genişletmesine katkı sağlayan fuarımıza tüm sektör temsilcilerini bekliyoruz. 22-24 Şubat 2024 tarihleri arasında bir kez daha sektörün en büyük iplik fuarında buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm paydaşlarını bir araya getirerek, sektöre dokunma şansı sunuyor

İstanbul İplik Fuarı, 20 yıldır farklı özelliklere sahip, son trendler göz önünde bulundurularak üretilmiş, rengârenk ipliklerin sergilendiği bir fuar olarak sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, sektöre dokunma şansı sunuyor. Fuarda, çok geniş bir ürün grubu ziyaretçilerin incelemesine sunuyor.

Fuarın ziyaretçileri; pamuk iplikleri, elastan iplikler, yün iplikler, akrilik iplikler, viskon iplikler, polyester iplikler, ipek iplikler, naylon iplikler, tekstüre iplikleri, fantazi iplikler, organik iplikler, polipropilen iplikler, rejenere iplikler, metalik iplikler, teknik iplikler, el örgü iplikleri, elyaflar bobin, masura ve makaralar, tekstil boya ve kimyasalları ürün grupları altından sergilenen binlerce ipliği tek çatı altında inceleme ve kendi üretimleri için en uygun ipliği tedarik etme imkanı buluyorlar.

"Doğadan Geleceğe" alanı ile deneyim vaat ediliyor

Önemli bir ticaret platformu olmasının yanı sıra trendlerin de konuşulduğu, bilgi paylaşımının son derece fazla olduğu fuarda her yıl bir konsept belirleniyor ve katılımcı firmaların bu konsepte uygun iplikleri ziyaretçilerin değerlendirmesine sunuluyor. 2023 yılında gerçekleştirilen fuarda büyük ilgi gören ‘’Atıktan İpliğe Dönüşüm Serüveni’’ alanının farklı bir versiyonu, 2024 yılında ‘’Doğadan Geleceğe’’ sergi alanı olarak ziyaretçi ve katılımcılar için hazırlanıyor.

Doğadan alınan ilhamla sürdürülebilir bir geleceğe işaret etmek için oluşturulan bu alan 3 ana tema etrafında şekilleniyor. Doğa dostu üretim süreçleri ile üretilen, doğanın renklerinden esinlenen iplikler ve bu ipliklerden elde edilen kumaşların sergileneceği alanda ziyaretçiler; toprak, orman ve denizi hissedecek.