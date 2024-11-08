Verimlilik ve yeniliğin buluşma noktası! 17. Adana Tarım Sera & Bahçe Fuarı kapılarını açtı

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından düzenlenen, tarım ve sera teknolojilerinin buluştuğu en büyük platformlardan biri olan 17. Adana Tarım Sera & Bahçe Fuarı, bugün Tüyap Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar, 35.000 metrekarelik bir alanda, tarım sektöründeki son yenilikleri ve teknolojik çözümleri sunuyor. Traktörlerden seracılık ekipmanlarına, tohum ve fidan teknolojilerinden hayvancılık çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle tarım profesyonelleri ve çiftçiler bir araya geliyor.

Yenilikçi çözümler sahneye çıkıyor

Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası ve TARMAKBİR gibi kuruluşların desteklediği fuar, bölgedeki tarımsal faaliyetlere yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Çevre illerden gelen çiftçiler ve sektör temsilcileri, tarım makineleri, ekolojik tarım, su ve sulama çözümleri gibi birçok yeniliği yakından inceleme fırsatı buluyor. Bu yıl fuarda öne çıkan başlıca temalar ise sürdürülebilir tarım çözümleri ve ileri teknoloji ürünleri olacak.

Etkili iş birliği ve ticaret fırsatları

Çiftçiler, imalatçılar, distribütörler ve tarım profesyonelleri için büyük bir ticaret platformu olmayı sürdüren fuarda traktörler, biçerdöverler, hayvan sağlığı ekipmanları gibi geniş bir ürün yelpazesinin yanı sıra, tarımsal mekanizasyon ve sera teknolojileri de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Etkinlik, sektördeki yeni iş birliklerine ve teknolojik yatırımlara zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Ziyaret saatleri ve etkinlik programı

30 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında 09:30 - 18:00 saatleri arasında, 3 Kasım’da ise 09:30 - 17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak fuar, sektördeki profesyonellere özel paneller ve sunumlarla tarımın geleceğine yön vermeyi hedefliyor. Fuar, bölgenin tarımsal kapasitesini artırmanın yanı sıra, katılımcılar için önemli ticari fırsatlar sunmayı hedefliyor.