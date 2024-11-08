Globalde fark yaratanlar Aysaf Talks’da konuşacak

Etkinlikler kapsamında Ustalara Saygı bölümü özel konuğu bu yıl Murat Günü olacak. Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Saraç Murat Günü; deri endüstrisindeki yeni inovatif ürünleri tanıtarak, sektördeki yenilikçi yaklaşımların önemini vurgulayacak.

Dünyanın ilk 9 deri mühendisinden biri aysaf talks için türkiye’de

Neslihan Maltepe'nin moderatörlüğünde düzenlenecek olan "Girişim: Kadının Doğasında Var" başlıklı panel, önemli isimleri bir araya getirecek. Panelde, Kırmızı Çocuklar Derneği Başkanı Simay Bülbül, dünyanın ilk 9 deri mühendisinden biri olan, Londra'da “karanlıkta parlayan deri mobilyalar ve sanat eserleri” sergisi ile dünya gündeminde yer alan deri mühendisi Evrim Kadıoğlu Marriott, sürdürülebilir çanta üretimi yapan markası ile fark yaratan Evrim Cihangir Özen kendi deneyimlerini ve görüşlerini katılımcılarla paylaşacak. Kadın girişimciliğinin önemine vurgu yapılacak olan bu etkinlikte ilham verici konuşmalarla kadınların iş dünyasındaki rolü üzerine bir panel gerçekleştirilecek.

Globalde büyüme stratejileri ile alibaba.com

Alibaba.com İş Geliştirme Müdürü Selahattin Öztürk sektörün globalde büyümeyi hedefleyen markaları için önemli stratejileri katılımcılar ve ziyaretçiler ile paylaşacak.

Deri sektöründe yeşil dönüşüm

Nergiz Ustal Moderatörlüğünde; Çevre Mühendisi, Tuzla Deri OSB Su Temin ve Atık Bertaraf Tesisi Baş Mühendisi Levent Argönül, Endüstri Mühendisi, İTÜ Tasarım, Tedarik Zinciri ve Yurtdışı Hibeler Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Cebeci, Çevre Teknolojileri Uzmanı - Doğa Tabanlı Çözümler Uzmanı Doç. Dr. Volkan Oral, Çevre Bilimleri Uzmanı, İMU - Ar-Ge Projeleri ve Destekleri Uzmanı Dr. Gökhan Türker deri sektöründe yeşil dönüşüm çalışmaları ile ilgili verileri açıklayacak.

“Silikon Dünyanın Karbon Tasarımları” içeriği ile Can Oker ilham verici içerikler sunarak katılımcıların tasarım konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlayacak.

Dünyada değişen ve dönüşen satış dinamikleri ile ilgili Ayşegül Kartal detaylı sunumu ile AYSAF TALKS’ta olacak.

AYSAF, tüm sektörel paydaşları bir araya getirerek 52.100 m² alanda altı salonda yeni trendler ve teknolojiler tanıtacak. Etkinlik süresince sunumlar, paneller ve uzman konuşmaları ile zenginleştirilen program, katılımcılara sektördeki yenilikleri takip etme imkanı sunacak. Ziyaretçiler, alanında önde gelen profesyonellerle etkileşimde bulunarak bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacak.