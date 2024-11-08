“İşte İş’in 2024” istihdam fuarı İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici’ye plaket takdim edildi

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), bölgedeki en büyük istihdam etkinliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, "İşte İş’in 2024 Kariyer ve İstihdam Fuarı"na, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar gibi birçok önemli ismin katılımıyla renk kattı. 100 firma, iş arayanlar ile firmaların personel ihtiyacına yönelik fırsatlar sundu.

“Gençlere, kadınlara ve istihdama özel destek veriyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, etkinliğin Kocaeli ve çevresine önemli ölçüde istihdam sağlayacağını belirtti ve gençlere, kadınlara ve istihdama özel destek verdiklerini vurguladı. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, üniversitenin topluma katkı sağlamak için eğitimdeki en iyi hedeflerinin yanı sıra dijital dönüşüm, yapay zeka ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda da çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Ayrıca, meslek liseleriyle iş birliği yaparak gençleri iş hayatına kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve Ulaştırma Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Poyraz, “İşte İş’in İstihdam” fuarına katkılarından dolayı İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici’ye plaket takdim etti. Bölgenin istihdam potansiyeline katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "İşte İş'in 2024" İstihdam Fuarı, 9 Kasım'a kadar devam edecek. İş arayanlar, kariyer fırsatlarını değerlendirmek için fuar alanında kurulan stantları ziyaret edebilir ve firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirebilecek.