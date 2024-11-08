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Kuru kayısıda sezonun ilk çeyreğinde ihracat yüzde 12 arttı

Türkiye’nin kuru kayısı ihracatı, 2024/25 sezonunun ilk çeyreğinde yüzde 12 artarak 125,5 milyon dolara ulaştı.

Haber Merkezi
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Kuru kayısıda sezonun ilk çeyreğinde ihracat yüzde 12 arttı
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İZMİR / EKONOMİ

Türkiye kuru kayısı ihracatında 2024/25 sezonun ilk çeyreğinde başarılı bir grafik ortaya koydu. 1 Ağustos 2024 tarihinde başlayan 2024/25 sezonunun ilk çeyreğinde Türkiye’nin kuru kayısı ihracatı 25 bin 461 ton olurken, kuru kayısı ihracatından elde edilen döviz tutarı yüzde 12’lik artışla 112,8 milyon dolardan 125,5 milyon dolara yükseldi.

2024/25 sezonuna girerken Malatya ili kuru kayısı rekoltesinin 107 bin ton olarak öngörüldüğünü, 7 bin ton da stokla sezona girdiklerini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, sezonun ilk çeyreğinde, 2024/25 sezonu için ortaya koydukları 100 bin ton ihracat hedefiyle uyumlu bir dönem geçirdiklerini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün kuru kayısıya sağlıklı gıdalar listesinde yer verdiğini hatırlatan Işık, “Kuru kayısı antioksidan zengini bir meyve, kolesterolü düşürürken, kasları besliyor, bağırsak dostu ve sindirim sistemini destekliyor. Bu yıl hava koşulları kuru kayısı üretimini artırdı. Kuru kayısımızın katma değerli bir şekilde dönüşmesi için fuarlara, Turquality ve URGE projelerine, sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetlerine ağırlık vereceğiz. Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi’yle uyumlu olarak Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Avustralya, Çin, Japonya, Brezilya, Güney Kore gibi uzak pazarlara yoğunlaşacağız. Üreticiler, tüccarlar, ihracatçılar, Tarım ve Orman Bakanlığı, araştırma enstitüleri, Ticaret Bakanlığı ve üniversitelerimizle Türk kayısının hak ettiği değere ulaşması için koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

En büyük talep ABD, Almanya ve Fransa’dan

Kuru kayısı ihracatında Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 49 milyon dolarlık payla liderliğini koruduğu bilgisini veren Işık, en çok ihracat yapılan ülkeleri ise şöyle özetledi; “ABD’ye 21,3 milyon dolarlık kayısı ihraç ederken, Almanya’ya 11 milyon dolarlık, Fransa’ya 10 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu ülkeleri 6,8 milyon dolarla Brezilya ve 6 milyon dolarla Cezayir izledi.”

2024/25 sezonunun ilk çeyreğinde Türkiye’den Çin, Cezayir, Hindistan ve Kazakistan’a kuru kayısı ihracatındaki artışlar dikkat çekti. Çin’e kuru kayısı ihracatı yüzde 356’lık artışla 1 milyon dolardan 4,7 milyon dolara çıkarken, Cezayir’e kuru kayısı ihracatı yüzde 1.329’luk sıçramayla 418 bin dolardan 6 milyon dolara fırladı. 2023/24 sezonunun ilk çeyreğinde Hindistan’a 900 bin dolarlık kuru kayısı ihraç eden Türkiye, 2024/25 sezonunun ilk çeyreğinde Hindistan’a ihracatını yüzde 221’lik yükselişle 3 milyon dolara taşıdı. Aynı dönemde Kazakistan’a yapılan kuru kayısı ihracatı da, yüzde 143’lük artışla 1,5 milyon dolardan 3,8 milyon dolara ilerledi.

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