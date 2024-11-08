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Eskişehir’de Türkiye’nin en büyük safran üretim merkezi kuruldu

Türkiye’nin en büyük safran üretim merkezini kuran SAFFON-A Tarım A.Ş., 100 dönümlük alanda ekimi yapılan safran hasadına başladı. Kurak tarım yöntemleriyle üretilen safran, hem su tasarrufu sağlıyor hem de Türkiye’nin safran piyasasına önemli bir katkı sunuyor.

Haber Merkezi
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Eskişehir’de Türkiye’nin en büyük safran üretim merkezi kuruldu
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ESKİŞEHİR

Eskişehir’de bir grup girişimcinin kurduğu ve kitle fonlama platformu FonTar tarafından desteklenen SAFFON-A Tarım A.Ş., Türkiye’nin en büyük safran üretim merkezini Yukarı Söğütönü Mahallesi’nde 100 dönümlük alan üzerine kurdu. Üretim merkezinin ilk hasadı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir eski Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal ile birçok kurum müdürü ve vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan SAFFON-A Genel Koordinatörü Egemen Temizsoy, Eskişehir’in Türkiye safran üretiminde büyük bir adım attığını belirtti. Temizsoy, “Projeyi genişleterek Türk tarımına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’deki mevcut safran ekim alanlarının toplam 80 dönüm olduğunu vurgulayan Temizsoy, SAFFON-A’nın tek başına bu rakamı aşarak 100 dönümlük alanla üretime başladığını belirtti. Safran üretimindeki pazara değinen Temizsoy, İspanya’nın Türkiye’den yıllık 3 ton safran talebinde bulunduğunu ve bu taleplere örnek numuneler gönderileceğini söyledi. Türkiye’nin resmi yıllık üretiminin sadece 100 kilogram olduğunu ifade eden Temizsoy, “Projemiz ile devletin ve tarım sektörünün bu değerli ürüne dikkatini çekmek istiyoruz” diye konuştu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da etkinlikte yaptığı konuşmada, safranın düşük su tüketimi nedeniyle tarımsal faaliyetlerde öne çıktığını belirtti. Vali Aksoy, “Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle su kaynaklarında yaşanan kısıtlıklar göz önünde bulundurulduğunda, safranın su tüketiminin az olması onu tercih edilen bir tarımsal ürün çeşidi haline getiriyor. Safran üretimi bu açıdan hem su tüketimi hem de ekonomik getiri bakımından oldukça cazip. Burada birçok yatırımcı bir araya gelerek bu iş birliğini ortaya koydu. Bu da oldukça kıymetli bir çalışma. Üretelim ve ihracatta hiçbir sorun yaşamayalım. İç piyasada da talebi karşılamakta zorlanabiliriz, ancak bu festival ve hasat gelecekteki yatırımlara fırsat yaratacaktır. Geçit Kuşağı Araştırma Merkezimiz, Türkiye’nin safran anlamındaki tek yerli türü olan Karaaslan’ı geliştirdi. Bu türün yaygınlaşması hepimizin ortak amacı olmalıdır” açıklamasında bulundu.

SAFFON-A Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Emre Akgümüş ise, şirketin 2 bin 111 yatırımcı ile imece usulü bir modelle kurulduğunu belirterek, bu yöntemin Anadolu’daki imece kültürünü dijital platforma taşıyan bir finans aracı olduğunu söyledi. Akgümüş, “Burada sadece tarım yapılmıyor, aynı zamanda Anadolu’nun miras kültürüne de katkı sağlanıyor” dedi.

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