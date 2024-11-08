İş dünyası Şerafettin Memiş’i anıyor

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş’in de babası olan Şerafettin Memiş için pazartesi günü Mersin kent merkezindeki Muğdat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Memiş’e karşı son görevlerini yapmak isteyen yüzlerce kişi camiye akın etti. Yoğun katılım nedeniyle Memiş’in sevenleri cami avlusuna sığmadı. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Memiş’in naaşı, Akbelen Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hayırsever olarak tanınıp herkes tarafından sevilen Şerafettin Memiş’in ani kaybı, ülke genelinde geniş yankı bulurken, merhumun 1989 yılında bakliyat sektörüne giriş yapıp bu alanda önemli başarılara imza attığı Mersin’de ise hüzün hâkim. Şerafettin Memiş ile birlikte mesai yapan, ülke ve kent ekonomisi için birbirinden özel çalışmalar gerçekleştiren birçok isim acı kaybın ardından duygu ve düşüncelerini paylaştı, üzüntülerini dile getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer;

Mersin iş dünyasının çok önemli isimlerinden biri olan Şerafettin Memiş’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi ile karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir dostluğumuz vardı. Oldukça nazik, beyefendi ve yardımsever kişiliğinin yanı sıra, ülke ekonomisine ve tarımına büyük katkılar sunan Şerafettin Bey’i; saygın bir iş insanı, kentine büyük katkılar sunan duyarlı bir insan, vizyonu yaşadığı coğrafyanın sınırlarını aşmış üst düzey bir yönetici olarak hatırlayacağız. Hizmetleri ve ardında bıraktığı tüm güzel çalışmalarla, uzun yıllar saygı ve sevgiyle hatırlanacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve değerli ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Başkanlar Kurulu;

Hububat bakliyat sektörünün duayenlerinden, AHBİB Başkanı Veysel Memiş’in kıymetli babası Şerafettin Memiş’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol;

Mersin iş dünyası olarak Şerafettin Memiş’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayırseverliği, öncü kişiliği ve özellikle çocuklara gösterdiği ilgi ve alakayla hem iş dünyasının hem de kentimiz vatandaşlarının her daim sevdiği ve saydığı çok önemli bir kişi olmuştur. İnovatif girişimleriyle başarılı ve sosyal yönleri gelişmiş, samimi ve girişken bir değer olmayı ömrü boyunca korumuştur. Ailesine verdiği önem de bir diğer özelliği olmuş, Mersin’in değeri Şerafettin Memiş’in aramızdan ayrılması bizi oldukça müteessir etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine büyük sabırlar ve baş sağlığı diyorum.

Mersin Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir;

Mersin Ticaret Borsası ve Akdeniz İhracatçı Birliğinde 25 yıldan fazla birlikte çalışmaktan onur duyduğum, yol arkadaşım, kardeşim Şerafettin Memiş’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Birlikte görev yaptığımız tüm kurumlarda, kendisiyle son derece uyumlu şekilde çalıştık. En son, borsamızın meclis başkanlığı görevini yapmıştı. Çalışkan, mücadeleci ve zorluklar karşısında yılmayan yapısıyla sıfırdan kurduğu bir aile işletmesini, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesine sokmayı başarmış bir iş adamıydı. Yoğun çalışma temposuna rağmen ailesine çok önem veren, baba ve ağabey olarak tüm ailesini bir arada tutan aile reisiydi.

Kendisi ile uzun yıllara dayanan dostluğumuz hep saygı ve sevgi çerçevesi içinde sürmüştür. Geçen yılsonunda geçirdiğim ameliyattan sonra Ankara’ya kadar gelerek beni ziyaret etmesi ve Mersin’e dönmemi kurban keserek karşılaması dostluğumuzun ne kadar derin ve sağlam temellere oturduğunu göstermektedir. Genç yaşta ebediyete uğurladığımız Şerafettin kardeşimi daima özlem ve rahmetle anacağım.

MTB Meclis Başkanı Münir Şen;

Kentimizin saygıdeğer iş insanlarından Şerafettin Memiş’in aramızdan ayrılması nedeniyle son derece hüzünlüyüz. O, sadece iş dünyasında gösterdiği başarılarla değil, aynı zamanda insani değerleri ve yardımseverliğiyle kalbimizde iz bıraktı. İçtenliği ve çalışma azmiyle hepimize ilham kaynağı olan Şerafettin Memiş Beyefendi’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli;

İş dünyası temsilcileri olarak bizler ve merhumun tüm sevenleri, ani gelen acı haberle sarsıldı. Yıllar boyunca ekonomimize ve tarım sektörüne büyük katkılar sunan Şerafettin Memiş, sadece başarılı bir iş insanı değil aynı zamanda dürüstlüğü ve samimiyetiyle evrensel bir karakterdi. Attığı her adımda en iyiyi arayan, tüm girişimlerinde toplumsal faydayı gözeten ve insan odaklı yaklaşımıyla gönülleri fetheden Şerafettin Memiş, tüm bunların yanında örnek bir aile babasıydı. Ardında derin izler bırakan Şerafettin Memiş’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Mersin Ekonomi Platformu (MEP) Dönem Başkanı Servet Özkaya;

Hayırsever iyi bir insan olan ve güvenilir bir işadamı olduğuna her kesimin şahitlik ettiği, çok sevdiğimiz Şerafettin Memiş Beyefendi’nin vefatı hepimizi derinden etkilemiştir. Yaptığı hayırlar ve iş yaşamındaki başarılarıyla gelecek nesillere iyi bir örnek olacağına inandığımız merhuma Allah’tan rahmet, AHBİB Başkanı Veysel Memiş kardeşimin nezdinde tüm kederli aile bireylerine sabır diliyorum. Cenab-ı Hakk mekânını cennet eylesin.

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu;

Uzun yıllardır tanıdığım Şerafettin Memiş, kentimiz ekonomisi için önemli bir figürdü. Gerek iş yaşantısındaki özverisi gerekse de özel hayatındaki tutumuyla herkesin gönlünü kazanan Şerafettin Memiş, hatıralarıyla sonsuza dek yaşayacaktır. Erken ve beklenmeyen bu acı haber Türkiye için, iş dünyası için yeri doldurulamayacak bir kayıp oldu. Yardımsever ve paylaşımcı kişiliğiyle her zaman örnek olan Şerafettin Memiş’e Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum.

Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği (MEPİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Demir;

Ülkemiz ve kentimiz için önemli bir değer olan Şerafettin Memiş’i son yolculuğuna uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İş dünyasındaki vizyoner ilkeleri, çalışkanlığı ve topluma sunduğu katkılarıyla gönüllerde taht kuran Şerafettin Memiş, oluşturduğu markalarla kentimizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden bir isimdi. Şerafettin Bey’in geride bıraktığı başarılar, değerler ve anılar hepimiz için bir motivasyon kaynağı olacak, kıymetli hatıraları kalbimizde daima yaşayacaktır. Kederli ailesinin ve kentimizin başı sağ olsun.

Ekinci İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci;

1993 yılından beri tanıdığım, tam 31 yıldır çizgisinden hiç sapmayan, mütevazı, alçakgönüllü ve dostlarının varlığıyla gurur duyan Şerafettin Memiş ağabeyimi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. O sadece Mersin için değil, tüm Türkiye için çok kıymetli bir insandı. Onun yokluğu, dolduramayacak kadar büyük bir boşluk bıraktı. Hem insan olarak hem de bir işadamı olarak etrafına çok şey öğretti. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, insanlığı ve prensiplerine olan bağlılığı, hepimiz için örnek teşkil ediyordu. Emin olduğum bir şey var ki, değerli evlatlarına da bu değerleri aşıladı ve onlar da babalarının yolunda devam ederek, onun mirasını yaşatacaklardır. Takdir Allah'tandır. Dünyada onun boşluğunu doldurmak çok zor olacak. Böyle kıymetli insanları kaybettiğimizde, aslında toplumsal değerlerimizden de yeri dolmayacak bir parça kaybetmiş oluyoruz. Şerafettin Ağabey'i her zaman saygı ve özlemle hatırlayacağım.

Dicle Group Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Yıldızgörer;

Tüm iş dünyasının ve bakliyat camiasının başı sağ olsun. Çok değerli kardeşim AHBİB Başkanı Veysel Memiş’in nezdinde tüm Memiş Ailesi’ne baş sağlığı diliyorum. İyi bir işadamı ve sanayici olmanın yanı sıra, yardımsever ve hayırsever bir insan olarak gönülleri fetheden Şerafettin Amcamız, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) buyurduğu gibi, ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ hadis-i şerifinin vücut bulmuş haliydi. Mekânı cennet olsun.



Yörüksüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öz;

Mersin için büyük bir değer olan Şerafettin Bey’in erken vedası hepimizi çok üzdü. Kurduğu Tat Bakliyat sektörde adından söz ettirip Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı. Tat Gıda hisselerinin satın alınmasıyla da önemli bir konuma erişti. Şerafettin Bey’in oğlu AHBİB Başkanı Veysel Memiş de babası gibi usta bir öğreticinin yanında yetişti. Bugün iş yaşamına ciddi bir enerji veren Veysel kardeşim, babasından devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyacaktır. Mersin’deki bütün iş insanları, merhumu herkese elini uzatan hayırsever bir insan olarak anıyor. Bu herkese kısmet olmaz. Allah rahmet eylesin.

Dervişoğlu Bakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selami Dervişoğlu;

Şerafettin Bey dürüst bir iş insanı ve atılımcı bir ruha sahip bir girişimciydi. Kendisini aniden kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Şerafettin kardeşimin aziz hatırasını gönüllerimizde daima yaşatacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

İş İnsanı Askeri Öz;

Şerafettin Memiş özel yaşamı ve iş hayatında herkes için önemli bir örnek teşkil ediyordu. İşine bağlı yapısıyla iş insanları için rol modeldi. Kendisini kaybetmek gerçekten büyük bir kayıp. Rabbim mekânını cennet eylesin.