Kocaeli Üniversitesi Akademik Giysi Töreni düzenlendi

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Üniversitesi 2024-2025 yılı Öğretim Yılı Akademik Giysi Töreni, Umuttepe Kampüsü’nde bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Törende 63 akademisyen profosör, 108 akademisyen doçent, 88 akademisyen doktor-öğretim görevlisi olurken 11 akademisyene bilimsel başarı ödülü takdim edildi. Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Partİ Kocaeli Milletvekili Saadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, rektör yardımcıları, akademisyenler ve aileler katılım sağladı.

“Umuttepe’de umutla başlayan yolcuğumuz, ülkemizin gurur kaynağı haline geldi”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Akademik yaşamınızın önemli bir dönüm noktası olan akademik yükselişinizin taçlandırıldığı bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan ve sizlere hitap etmekten dolayı büyük bir onur duyuyorum. Yaşadığımız çağda bilgiye erişim artık her zamankinden daha kolay, ancak bilginin doğru ve etkili şekilde kullanılabilmesi için eleştirel düşünme, sorgulama ve yaratıcı problem çözme yeteneklerine sahip olmak gerekiyor. Kocaeli Üniversitesi olarak, sadece bilgi veren değil, düşünen, sorgulayan ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmeyi kendimize hedef koyduk. Umuttepe’de umutla başlayan yolcuğumuz, bugün üretimle giderek büyüdü ve ülkemizin gurur kaynağı haline geldi. Kocaeli Üniversitesi o zor dönemlerin ardından bugün bilimde öncü, sağlıkta güçlü, eğitimde çağdaş, uluslararası etki düzeyi yüksek bir üniversite haline geldi. Sahip olduğumuz nitelikli akademik personel ve güçlü teknolojik alt yapımız ile birlikte her geçen gün öğrencilerin tercihlerinde üst sıraya çıkan ve tam doluluk oranına ulaşan üniversitemiz cazibe merkezi haline gelmiş durumda” dedi.

“Birlikte, daha güçlü bir üniversite ve daha aydınlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Kocaeli Üniversitesi, sadece bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda içinde bulunduğu toplumla sürekli etkileşim halinde olan, topluma katkı sunmayı görev edinen bir bilim yuvasıdır diyen Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Üniversite olarak, bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odaklı projelerimizle Kocaeli'nin gelişimine öncülük etmekten büyük gurur duyuyoruz. İş dünyasıyla olan iş birliklerimizi, araştırma ve geliştirme projelerimizi artırarak sürdürecek, üniversite-sanayi iş birliğinde model olmayı sürdüreceğiz. Yeni akademik yılın hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Öğrencilerimize eğitim yolculuklarında başarılar, hocalarımıza ise kolaylıklar ve verimli bir yıl diliyorum. Birlikte, daha güçlü bir üniversite ve daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Başarı Ödülleri

Akademik Başarı Puanı, En Yüksek Makale Puanı, En Yüksek Sorumlu Yazar Puanı, En Yüksek Atıf Puanı Prof. Dr. Müslüm Arıcı, En Yüksek Üniversite Sanayi İş Birliği Yayın Puanı Prof. Dr. Ayşe Aytaç, Ulusal Kaynaklı Proje Puanı Prof. Dr. Yusufhan Yazır, Patent, Faydalı Model ve Tasarım Puanı Prof. Dr. Metin Aydın, Eğitime Katkı Fen Dr. Öğr. Üyesi Rıza Emre Ergün, Eğitime Katkı Sosyal Prof. Dr. Adem Çaylak, Eğitime Katkı Sağlık Prof. Dr. Tuncay Çolak, Toplumsal Sorumluluk/Katkı, En İyi Sosyal Sorumluluk Proje/Faaliyet Ödülü Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, Ulusal/Yerel Kalkınmaya Katkı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü ve Rektörlük Özel Ödülü Sosyal Sorumluluk Projeleri ile katkı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Özel Yavuzyılmaz ödüllerini aldı.