Körfez Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nden altın madalya

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Dünyanın önde gelen robotik yarışmalarından biri olan ve 1-3 Kasım tarihlerinde Bükreş’te gerçekleştirilen RoboChallange 2024 yarışmalarında Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mini Sumo kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Çeşitli kategorilerde düzenlenen bu prestijli yarışma, her yıl robot teknolojileri alanında en yenilikçi projelerin yarıştığı bir platform sunuyor. Mega Sumo, Mini Sumo, Mikro Sumo, Çizgi İzleyen, Humanoid Robot Triatlon, Dövüş Robotları, ve Serbest Stil Gösterisi gibi kategoriler yer aldı. Bu yılki yarışmada her kategoride bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya sahiplerini buldu. 112 öğrenci takımı arasında gerçekleşen kıyasıya yarışta Türkiye toplamda üç altın madalya kazandı.

“Nitelikli staj yerleri ile mezun olan öğrencileri istihdama kazandırıyoruz”

2018 yılında Meslek Lisesi devlet meselesi anlayışıyla yola çıkan ve ara eleman, nitelikli eleman sorunlarını ön görerek, bu kapsamda ülkenin en büyük sorunlarından biri olan meslek liseleri ile ilgili bir proje yürüten Körfez Ticaret Odası, pilot okul seçtiği Körfez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan öğrencileri istihdama kazandırıyor. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Ticaret odalarının burs verme yetkisi olmadığını ama oda üyelerini teşvik ederek bu yıl 80 öğrenciye 750 TL burs verdiklerini belirtti. Öztürk, “Özellikle eğitim ve istihdam alanında önemli başarılar gösteren öğrencilere burs vererek akademik başarıyı teşvik ediyoruz. Ayrıca, mezun olan öğrencilerimize nitelikli staj yerleri sağlayarak istihdama kazandırıyoruz. Gelecek dönemde, mesleki eğitimin değerinin artırılması ve toplumda bu alana yönelik algının değiştirilmesini amaçlıyoruz. İyileştirme stratejisi olarak, eğitim programlarının güncellenmesi, staj imkanlarının artırılması ve işverenlerle işbirliklerinin güçlendirilmesini öneriyoruz. Nitelikli elaman açığının üretimin önündeki en büyük tehdit olduğunu, alanında iyi bir ustanın çok iyi ücretler alabildiğini, sektörden sürekli görüşler ve öneriler alacağını, Meslek Lisesi öğretmenlerimizin alan bilgilerini her daim taze tuttuğunu da biliyoruz” dedi.

“Ara elaman değil, aranan elaman yetiştiriyoruz”

Türkiye’de son 3 yılda ara eleman sıkıntısı yaşandığını söyleyen KTO Başkanı Öztürk, meslek liselerinin toplumda daha fazla değer görmesi gerektiğine dikkat çekti. Öztürk, “Eğitim programlarının güncellenmesi ve meslek liselerinin müfredatlarının iyileştirilmesi ile öğrenciler iş gücü piyasasında daha rekabetçi hale gelir ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacı karşılanır. Örneğin, bugün işverenin yatırmış olduğu sigorta ve stopaj 7 bin 700 TL, bunu 9 bin yaparak öğrencilere burs olarak verebiliriz. Bunun üzerine çalışmalar yapılabilir” dedi. Trendyol ile iş birliği yaptıklarını söyleyen Recep Öztürk, “Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ahşap oyuncaklar ve dezenfektan ürünlerini, e-ihracat uygulaması Trendyol üzerinden satışını yapmayı düşünüyoruz, artı ihracata açacağız. Ayrıca, Trendyol’dan Almanya, Azerbaycan ve Arap ülkelerine satış yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Eğitimde sanayi ile iş birliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Volkan Alparslan Kılıç, meslek lisesi olarak öğrencilerin becerilerini sergilemek ve uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek amacıyla katıldığı RoboChallenge 2024'te, 11. ve 12. sınıflardan oluşan 9 kişilik takımın Mini Sumo kategorisinde altın madalya kazandıklarını belirtti. Üç yıldır aktif olarak robot yarışmalarına katılarak, bu süreçte çeşitli dereceler elde ettiklerini söyleyen Alparslan Kılıç, “Geçen yıl Romanya'da 4. olduk, bu yıl ise robot sayısını artırarak daha iyi bir performans gösterdik. Takımda farklı alanlarda uzmanlaşmış öğrencilerimiz bulunmaktadır. Tasarım, yazılım ve elektronik alanlarında çalışan öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan takımlar, problem çözme ve anlık karar verme yeteneklerine sahiptir. Çünkü, işimiz sadece yaptığımız robotla bitmiyor. Operatör dediğimiz robotu sahada kullanacak öğrencinin de bu alanda hâkim olması gerekiyor. Yarışmaya aynı kategoride 9 robotumuz ile katıldık ve başarılı bir şekilde üst tura adımızı yazdırdık. Geçtiğimiz yıl 4. olduğumuz takım, bu yılki yarışmada stratejiler geliştirerek Roma'nın birincisini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmanın birincisini eledik” şeklinde konuştu. Kılıç, “2025 yılı için daha fazla uluslararası yarışmaya katılarak elde edilen başarıları artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, maliyetlerin düşürülmesi ve daha iyi ekipman temini için sanayi ile iş birliğinin artırılması gerekmektedir” dedi.

“Öğrenciler kendi tasarımlarını yapmaya devam edecek”

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen yarışmada, Robotik kol tasarımı projesi ile TÜBİTAK'a başvurduklarını söyleyen Kılıç, “Projemiz, sesli komutlarla çalışan bir robot kol geliştirmeyi hedefledi ve bu süreçte tasarım tamamen ekip tarafından gerçekleştirildi. TÜBİTAK'a yapılan başvuru sonucunda, 30-40 proje arasında ilk ona girerek İstanbul Asya bölgesinde dördüncü olduk. Bu başarı, ekip üyelerinin özverili çalışmaları ve yenilikçi yaklaşımları sayesinde mümkün oldu. Öğrencilerimizin robotik takım çalışmaları, CNC tezgahı ve 3D yazıcı kullanarak kendi tasarımlarını yapmalarıyla devam ediyor” dedi. Kılıç, “Öğrencilerin Avrupa'da katıldıkları yarışmalara dair aldığı belgeler, iş hayatlarında değerlendirildikleri süreçte onları bir adım ileri taşıyacaktır” ifadesini kullandı. Kılıç, ayrıca RoboChallenge yarışmasında ödül alan bir öğrencinin de Uzmar’da staj yaptığını ve iş teklifi aldığını belirtti.

“Meslek lisesi ve mesleki eğitim, sadece bir iş gücü ve istihdam meselesi değil”

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk,"Mesleki eğitim öğrencilerinin niteliklerinin artırılması ve mesleki motivasyonlarının geliştirilmesi, teknik öğretmenlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için daha fazla imkânlar sunulmalıdır. Sektörün güncel uygulamalarına yönelik becerilerinin artırılması ve velilerin mesleki eğitime bakış açılarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca, bugün işverenin yatırmış olduğu sigorta ve stopaj 7 bin 700 TL, bunu 9 bin yaparak öğrencilere burs olarak verebiliriz. Bunun üzerine çalışmalar yapılabilir. Meslek lisesi ve mesleki eğitim, sadece bir iş gücü ve istihdam meselesi değil. Üreten bir ekonomi olmanın, bir refah toplumu olmanın temelidir” dedi.