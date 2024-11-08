KESOB, yeni hizmet binası yapacak

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

KESOB Konferans Salonu’nda birliğe bağlı oda başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, Odakır, bir yıl içinde odada yapılan faaliyetlerle ilgili oda başkanlarını bilgilendirdi. Odakır, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolüne değinerek, gençlere meslekleri anlatarak onlara katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Oda olarak esnaf ve sanatkârların faydalanabileceği indirimli hizmet protokollerini imzalamaya devam ettiklerini de belirten Odakır, “23-29 Eylül tarihlerinde Ahilik haftamızı coşkuyla kutladık. Kooperatifçilik eğitimlerimize halen devam ediyoruz. ORAN Kalkınma Ajansı aracılığıyla hazırladığımız ‘Yeşil Bir Gelecek İçin Hibrid/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi’ projemiz ilgili Bakanlığımız inceleme aşamasında, olumlu sonuçlanmasını umuyoruz. 50 bine yakın esnaf ve sanatkârın bulunduğu şehrimizde nüfusa yakışır bir şekilde müstakil bir hizmet binası sözü vermiştik. Sözümüzü tuttuk ve arsamızı aldık. Şuan proje aşamasında ve prosedürler devam ediyor. Hizmet binamızı kendimiz yapmak için iktisadi işletme de kurduk” dedi. Odakır, Kayseri Valiliği himayesinde hayata geçirilen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında KESOB’un da bir spor kulübü kurduğunu ve buradaki gençlerin madalya kazandığını söyledi.

Başkan Odakır’ın konuşmasının ardından birlik denetim kurulu raporu okundu ve oda başkanlarının dilek ve temennileri ile toplantı sona erdi.