Koruma Şirketler Grubu’ndan Derince’ye 35 derslikli okul

EKONOMİ / KOCAELİ

Ülkemizin sanayi üslerinden olan Kocaeli’nin yanı sıra Denizli ve Hatay’da fabrika yatırımları bulunan grup, eğitim ve sağlık başta olmak üzere toplumsal projelere verdiği önemle bilinen Koruma Şirketler Grubu ve Aracı Ailesi’nin, Kocaeli’nin eğitim hayatına yaptıkları katkıyı bir adım öteye taşıyarak şehre kazandıracakları Şükrü Kemal Aracı İlkokulu’nun temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Başkan Vekili Şükrü Kemal Aracı ve Aracı Ailesi katıldı. “Eğitime yüzde 100 Destek Kampanyası” kapsamında Kocaeli’nin Derince İlçesi’nde, 6 bin 168 metrekarelik alanda inşa edilecek olan okul 35 derslikten oluşacak. Okulun inşasının 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Kocaeli’ne çok sayıda eser kazandıran Koruma Şirketler Grubu ve Aracı Ailesi’nin eğitime olan katkılarının yeni bir halkası olan Şükrü Aracı İlkokulu, Kocaeli Valiliği’nde geçtiğimiz Mart ayında imzalanan protokol uyarınca, “Eğitime yüzde 100 Destek Kampanyası” kapsamında Kocaeli’ne kazandırılacak. Kocaeli’nde depreme karşı yeterince güvenli olmadığı tespit edilen okul binalarının onarılması ve yenilenmesi çalışmaları kapsamında toplam 29 binanın yıkımına karar verilmişti. Yeni okul binalarının inşası çalışmalarına Koruma Şirketler Grubu ve Aracı Ailesi de tam destek verdi. Güvenli, modern, çocukların yaş ve eğitim ihtiyaçları gözetilerek tasarlanacak 35 derslikli, 3 adet ana sınıfının da yer alacağı okul, Aracı Ailesi’nin en büyük ferdi, Koruma Şirketler Grubu Başkan Vekili Şükrü Kemal Aracı’nın adını taşıyacak.

“Eğitimin ülkemizin en öncelikli konularından biri olduğuna inanıyoruz”

Derince İlçesi’nde inşa edilecek ve ağabeyleri Şükrü Kemal Aracı’nın adını taşıyacak olan ilkokulun Kocaeli’ne ve ülkemize hayırlı olmasını dileyen Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Ülkemizin ve Kocaeli’nin gelişimine katkı yapacak projelere destek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar ailemizden devraldığımız hayırseverlik bayrağını ileriye taşımak, doğup büyüdüğümüz bu güzel şehre yeni eserler kazandırmak maksadıyla hareket ettik. Okullar, hastaneler ve yurtlar yaptırdık, başarılı ve yetenekli gençlerimize eğitim bursları verdik, toplum yararını gözeten projeleri destekledik. Eğitimin ülkemizin en öncelikli konularından biri olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın en iyi koşullarda ve güvenli okullarda eğitimlerini sürdürmelerini önemsiyoruz. Bu amaçla depremi acı tecrübelerle yaşamış olan Kocaeli’nde örnek bir okulu daha eğitime kazandırıyoruz. Ailemizin en büyüğü, ağabeyimiz Şükrü Kemal Aracı’nın adını taşıyacak olan ilkokulun, vatanları ve milletleri için hayırlı işler yapacak çocuklarımızın yetişeceği modern bir eğitim yuvası olması en büyük dileğimiz” diye konuştu.

Yeni inşa edilecek okula adı verilen Koruma Şirketler Grubu Başkan Vekili Şükrü Kemal Aracı, “Gelişmiş, mutlu bir ülke olmanın ilk şartının eğitim olduğunu biliyoruz. Biz dört kardeş devlet okullarında okuduk ve iyi bir eğitim aldık. Eğitimin bütün çocuklarımızın en önemli hakkı olduğunu düşünüyorum. Okulumuzda eğitim verecek tüm öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyor ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca okula adımı vererek beni onurlandırdıkları için kardeşlerime de çok teşekkür ediyor; memleketimize ve okulumuzda eğitim görecek evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Gelecek nesillerimizin yetişmesi için tüm gücümüzle çaba sarf etmekteyiz”

Temel atma töreninde konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise şunları söyledi:

“Hayırseverlerimizin destekleri ile gelecek nesillerimizin yetişmesi için tüm gücümüzle çaba sarf etmekteyiz. Bu yüzden de ilimizde hem devlet yatırımları ile hem de hayırseverlerimizin yatırımları ile en kısa sürede okullarımızı yenileyerek çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine açmak; onları en güzel ve nezih ortamlarda yetiştirmek arzusundayız. Bu anlamda Aracı ailesine böyle bir yatırımı ilçemize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah okulumuz yapılan planlamalara göre 2026 eğitim-öğretim sezonunda hizmete girmiş olacak. Burada yetişecek olan nesillerin ülkemize ve milletimize faydalı gençler olmalarını temenni ediyorum.”

Kocaeli’nin gelişimine katkı sağlayan projeler hayata geçiyor

Bugüne kadar doğup büyüdükleri Kocaeli’ne pek çok eser kazandıran Aracı Ailesi, Kırım göçmeni rahmetli babaları Şükrü Aracı adına 38 derslikli Şükrü Aracı İlkokulu’nu, rahmetli anneleri Semahat Aracı adına Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde hizmet veren Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi’ni yaptırmıştı. Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi’nde, kanser hastalarının yanı sıra Alzheimer, Demans (Bunama), Parkinson hastalarına da hizmet veriliyor. Onkoloji, Fizik Tedavi ve Palyatif bakım servislerinin yer aldığı merkezin 84 oda ve 135 yatak kapasitesi bulunuyor. Aracı kardeşler, babaannelerinin anısını yaşatmak amacıyla, Kocaeli’ndeki aile evlerini bağışlayarak Zöhre Aracı Evi’ni, KALBEN Derneği’nin kullanımına sunmuştu. Buna ek olarak Zöhre Aracı’nın adına Yuvacık’ta inşası bitmek üzere olan bir yurt projesi bulunuyor.