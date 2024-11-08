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Kocaeli Büyükşehir, Mısır’dan birincilik ödülleriyle döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4-7 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) destekli Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA 2024 Ödülleri’nde (LivCom SDG Awards) iki birincilik ödülü kazandı.

Haber Merkezi
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Kocaeli Büyükşehir, Mısır’dan birincilik ödülleriyle döndü
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EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği şehircilik projeleriyle ulusal ve uluslararası alanda ödül almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 4-7 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA 2024 Ödülleri’nde (LivCom SDG Awards) iki ödül aldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi” ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” kendi kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Büyükşehir’e en prestijli ödül

Amacı dünyanın dört bir yanından şehirleri ve projeleri bir araya getirerek iyi uygulamaları teşvik etmek olan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen LivCOM Ödüllerine bu yıl 29 ülkeden 232 proje başvurusu oldu ve finale 32 proje yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Yaşam Kategorisinde “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi” ile ödül alırken, Sürdürülebilir Çevre Kategorisinde de “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” ödüllendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne temsilen kazanılan ödülleri Kadın ve Aile Hizmeleri Şube Müdürü Tuğba Şam ve Deniz Çevresi Yönetimi Şefi Yasin Yılmaz aldı.

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