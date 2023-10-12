WoodTech, 36. buluşmasında yüzde 35 büyümeyle kapılarını açıyor

RX Tüyap organizasyonunda, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) iş birliği ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan 36. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech, İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19-23 Ekim 2023 tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2022 yılına kadar mobilya yan sanayi fuarı İntermob ile eş zamanlı düzenlenen ağaç işleme makine sektörünün Avrasya’daki en büyük ihtisas fuarı olan WoodTech, 2023 yılı itibariyle metrekare olarak yüzde 35 büyüme başarısıyla tek başına düzenleniyor. 36. kez sektörü bir araya getirecek fuarda; orman, tomruk ve kereste ürünleri için makine ve ekipmanlar, ağaç işleme makinesi ve ekipmanları, yüzey işlem makine ve ekipmanları, ambalajlamada kullanılan makine ve ekipmanlar, konveyör, taşıma, depolama ekipmanları, kesici takım, tutucu takım ve diğer ekipmanlar, toz toplama, havalandırma ve filtre sistemleri, kurutma fırınları, emprenye sistemleri ve enerji kazanları, endüstriyel ve sektörel yazılım alanlarında 300’ün üzerinde yerli ve yabancı firma ürün ve hizmetlerini nitelikli sektör profesyonellerine tanıtma imkanı yakalayacak. Hedeflenen pazarlarda yürütülen yoğun pazarlama faaliyetleri, T.C Ticaret Bakanlığı’nın katkıları ve Tüyap yurt dışı ofisleri aracılığıyla organize edilen profesyonel alım heyetleri ile birlikte, Orta Doğu ülkeleri, Balkanlar, Kuzey Afrika, Rusya ve çevresindeki ülkelerin bulunduğu Avrasya coğrafyasıyla beraber başta BAE, ABD, İngiltere, Polonya, İtalya, Fransa, İspanya, İsrail, Sırbistan, Ürdün, Lübnan, Cezayir, Tunus, Fas olmak üzere 100’e yakın ülkeden toplam 25.000 sektör profesyonelinin WoodTech Fuarı için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Sektörünün önde gelen fuarları arasında

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, sektördeki tüm beklentilerin ötesine geçmeyi hedeflediklerini ifade ederek; “WoodTech Fuarı, dünyadan ve Türkiye’den firmaları buluşturarak sektörün gelişiminde tetikleyici bir etki yaratıyor. Türk firmalarının dünyaya açılan kapısı olarak ticari faaliyetlerin dünya çapında sürdürülmesinde, sektörde faaliyet gösteren firmaların yüzünü inovasyona ve yüksek teknolojiye dönerek kendilerini geliştirmelerinde, yeni pazarlara girmelerinde ve dünyadaki rakipleriyle yarışmalarında itici bir güç görevi görüyor. 2023 yılında geçen seneye göre yüzde 35 oranında metrekare olarak büyüme göstererek daha fazla ürün çeşitliliği ev sahibi olacak fuarın 36. buluşmasında yine ağaç işleme makineleri sektöründe yatırım çalışmalarına yön verecek” diye konuştu. RX Tüyap olarak endüstriye hizmet etmeye hız kesmeden devam ettiklerine dikkat çeken Öner; “Avrupa‘nın alanında ikinci büyük fuarı olma başarısını gösteren WoodTech, Türkiye’nin stratejik ve birleştirici konumun da katkısıyla büyük çaplı uluslararası anlaşmaların yapıldığı bir iş platformu olarak ağaç işleme endüstrisinin beklentilerine cevap veriyor” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

WoodTech, Türkiye’nin en köklü ve en eski fuarlarından biri

Ağaç işleme makine sektörünün en büyük buluşması noktası olan WoodTech hakkında görüşlerini paylaşan AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş ise, “WoodTech, Türkiye’nin en köklü ve en eski fuarlarından biri. Ancak hepimizin bildiği üzere Intermob Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen fuarımızda firmalar kendilerini temsil edecek alanı ve metrekareyi bulamıyorlardı. AİMSAD olarak üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda fuarların ayrılması hususundaki talebimizi RX Tüyap’a ilettik. Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz uzun görüşmeler sonucunda RX Tüyap da bu görüşü olumlu buldu ve ortak fikirlere sahip olmamız neticesinde bu yıl sektörümüz için büyük önem arz eden fuarımızı tek başına organize etme kararı aldık. 19-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan WoodTech Fuarı için tüm AİMSAD üyesi firmalar olarak çok heyecanlıyız. Hepimizin büyük bir özveriyle hazırlandığı fuarın büyük bir başarıya imza atacağına inanıyorum” dedi.