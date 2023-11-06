"Yaşam alanlarını zenginleştiren detayları bu fuarlarda keşfedin"

Avrasya’nın sektöründe en kapsamlı fuarları olan Avrasya Kapı, Avrasya Pencere ve Avrasya Cam fuarları RX Tüyap organizasyonunda, Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD), Pencere Üreticileri Kalite Birliği (PÜKAB) ve Girişimci Alüminyum Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (GALSİAD) iş birliğinde ve Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile birlikte eş zamanlı olarak 11-14 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olan yapı endüstrisi için tedarik merkezi olma özelliği taşıyan ve alanlarında dünyada ikinci, Avrasya Bölgesi’nde ise en büyük ticaret etkinliği olarak göze çarpan fuarlar, bu sene 600’den fazla firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile 120 bin metrekare kapalı alanda, 14 salonda düzenleniyor. Yurt içi ve yurt dışındaki tanıtım çalışmaları, Ticaret Bakanlığı’nın katkıları ve Tüyap yurt dışı ofisleri aracılığıyla organize edilen profesyonel alım heyetleri ile birlikte, 2023 yılında Avrupa, Balkan, Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 130’ün üzerinde ülkeden 65 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapılması hedefleniyor.

Fuarlara 65 bin ziyaretçini katılımı bekleniyor

Bu yıl 24. kez düzenlenecek olan Avrasya Pencere Fuarı’nda; pencere üretim makineleri ve teknolojileri, pencere profil, profil üretim makineleri, pencere mekanizmaları, pencere yan sanayi, cephe sistemleri, yalıtım malzemeleri, hammadde ve tamamlayıcı ürünler gibi birçok alanda faaliyet gösteren sektörün lideri konumundaki firmalar ile 65 bini aşkın nitelikli ziyaretçinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, Alüminyum Özel Bölümü ile Gölgelendirme Özel Bölümü de Avrasya Pencere Fuarı kapsamında ziyaret edilebilecek. Bu bölümlerde, alüminyum pencere, profil, cephe sistemleri, alüminyum aksesuarlardan tente, pergola, cam balkon, kış bahçesi sistemlerine varan geniş bir kapsamda ürün ve hizmetler sergilenecek. 15. kez ziyaretçisiyle buluşacak olan Avrasya Kapı Fuarı’nda ise kapı ürünleri, PVC, kepenk, panel, pano ve bölme, kapı aksesuarları ve kapı teknolojileri üreticileri ürün ve hizmetlerini görücüye çıkarırken, sektörde 13. kez boy gösteren Avrasya Cam Fuarı’nda ise cam ürünleri ve uygulamaları, üretim-işleme teknolojileri ve makineleri ile tamamlayıcı ürün ve kimyasalları sektör profesyonelleriyle buluşacak.

“Fuarlarımız sektörde önemli bir konumda yer alıyor”

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, sektördeki tüm beklentilerin ötesine geçmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Avrasya Kapı, Avrasya Pencere ve Avrasya Cam Fuarları, dünyadan ve Türkiye’den firmaları buluşturarak sektörlerin gelişiminde tetikleyici bir etki yaratıyor. Özellikle, yapı endüstrisindeki tedarik zincirine olan katkıları sayesinde fuarlarımız sektörde önemli bir konumda yer alıyor. Fuarlar hem yarattığı ticaret hacmi hem de ülkemiz ekonomisine ve faaliyet gösterdiği sektörlere katkıları ile bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Çevreci projelerin öne çıktığı kapı, pencere ve cam sektörlerinde Türkiye, öncü firmalarıyla uluslararası çapta başarılar elde ediyor. Kaliteli üretim ve yenilikçi teknolojilerin estetik ve tasarımla buluştuğu bir platform olan fuarlarımızı ziyaretçi rekoru ve ihracat hacmiyle kapatacağımıza inancımız tam.” dedi.