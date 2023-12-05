Yılmaz: Halıcılık sektörümüzden Türkiye Yüzyılı'nda yeni atılımlar bekliyoruz

BARIŞ SEDEF / İSTANBUL

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Carpet and Flooring Expo 2023 rekor bir taleple halı endüstrisindeki tüm oyuncuların buluşma noktası oldu. 113 ülkeden katılımın sağlandığı fuar, sekiz holde gerçekleştirilirken birçok firmanın yeni pazarlara açılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, halıcılık sektörünün kıymetli bir alan olduğuna vurgu yaparak, “Halı aynı zamanda kültürümüzün bir taşıyıcısı, motifleriyle, desenleriyle dokuması ve örgüsüyle toplumsal hayatımızda yer etmiş bir ürün” dedi. Halıcılık sektörünün son yıllarda endüstriyel anlamda ciddi ilerlemeler kaydettiğine işaret eden Yılmaz, sektörün yılsonu ihracat beklentisinin 3 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Fuar’da 100’den fazla ülkeden katılımcı bekleniyor

Cari açığı çözmenin önemli yolunun ihracatı artırmak olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Dolayısıyla halıcılarımızın bu performansını gönülden alkışlıyorum. Bu fuara 400’den fazla firmamız katılıyor. 100’den fazla ülkeden katılımcı bekleniyor. Fuar vesilesiyle halıcılık sektörümüzün Türkiye yüzyılına yeni atılımlar yapmasını bekliyoruz. Yeni pazarlar ve katma değeri yüksek ürünlerle hem sektörel ihracatı daha üst noktalara çıkaracaklar hem de Türkiye Yüzyılına katkıda bulunacaklar” diye konuştu.

Üreticilerimiz her şartta asrın felaketinden çıkıp gaza bastılar

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ise fuarla ilgili açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Bu fuarda Anadolu var. Anadolu’nun kalbine dokunama var. Anadolu’nun gönlüne dokunma var. Anadolu’nun kaplanları var. Bu fuar bizim açımızdan çok kıymetli, üreticilerimiz her şartta asrın felaketinden çıkıp gaza bastılar. Hiç durmadılar, bu güzel eserleri görmek için bir aradayız. Bu yüzylın Türk halıcılarının yüzyılı olmasını diliyor.”