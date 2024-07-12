Gemi ve yat ihracatı ilk 6 ayda yüzde 36,8'lik artış gösterdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı 2024'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artışla 125,4 milyar dolara yükseldi.

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ihracatı ise bu dönemde yüzde 36,8 artarak 923 milyon 516 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu tutar 675 milyon 269 bin dolar düzeyindeydi.

Yılın ilk yarısında en fazla gemi ve yat ihracatının yapıldığı şehir 485 milyon 410 bin dolarla İstanbul oldu. İstanbul'u 255 milyon 850 bin dolarla Yalova, 70 milyon 718 bin dolarla İzmir ve 54 milyon 830 bin dolarla Bursa izledi.

En fazla dış satım yapılan ülke Norveç

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün bu dönemde en fazla dış satım yaptığı ülke Norveç oldu. Norveç'e yılın ilk yarısında 147 milyon 562 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeyi 125 milyon 479 bin dolarla Marşal Adaları, 74 milyon 388 bin dolarla Almanya, 58 milyon 737 bin dolarla Yunanistan ve 56 milyon 434 bin dolarla İtalya takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında miktar bazında en fazla artış Brezilya'da kaydedildi. Sektörün ihracatının önemli bölümünü 468,6 milyon dolarla gemi dış satımı teşkil etti. Söz konusu dönemde 163 milyon dolarlık römorkör, 43,7 milyon dolarlık deniz tankeri, 27,5 milyon dolarlık gemi yan sanayi ihracatı yapıldı.​​​​​​​