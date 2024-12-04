“Geleceğin Menüleri” ödülleri sahiplerini buldu!

Şeflerin mesleklerinde özgürce üretebilmesi için, “Bugün yanındayız, yarına hazırız” mottosuyla yola çıkan UFS Türkiye, yüksek kaliteli, profesyonel ve sürdürülebilir ürünleriyle, araştırmalarıyla, eğitimleriyle ve her zaman şeflerin yanında durarak gerçek bir çözüm ortağı olduğunu her alanda gösteriyor.

Bu anlayış çerçevesinde, yayınlandığı günden bu yana yeme içme sektöründe büyük ses getiren “Geleceğin Menüleri Trend Raporu”na imza atan UFS Türkiye, Hürriyet Gazetesi, Karaca ve Jumbo iş birliği ile düzenlenen İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri ile iş birliği yaparak, bu yıl ilk defa Türkiye için raporda belirlenen 5 trendi mutfak anlayışlarına ve menülerine en iyi şekilde yansıtan restoranları seçti.

Fiziksel, ruhsal ve toplumsal olarak bütüncül bir iyilik halini temsil eden İyi Hissettiren Yiyecekler, sebzelerin artık tabakların odak noktası haline geldiği Karşı Konulmaz Sebzeler, geleneksel lezzetlerin şeflerin dokunuşu ile modern tabaklara dönüşebileceğini vurgulayan Gelenekten Geleceğe Lezzetler, mutfaklarda sıfır atık felsefesini savunan Düşük Atıklı Menüler, düşünülmemiş tat kombinasyonlarını aynı tabakta buluşturan Lezzet Şoku trendleri ışığında değerlendirilen restoranlar ödüllerini Unilever Food Solutions Türkiye, Orta Asya, Kafkasya Genel MüdürüYılmaz Tokgöz’ünelinden aldı.

İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri “Geleceğin Menüleri” kategorisinin kazananları

İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri “Geleceğin Menüleri” kategorisinin kazananları ise şöyle; BigChefs, Alaf Kuruçeşme, MuuttoAnatolianTapas Bar, Bi Nevi Deli, Octo ve SafranhanBrasserie-Divan Çukurhan.

Raporda belirlenen trendler çerçevesinde hazırlanan tabakların bugün Türkiye ve dünyadaki sevilen restoranların menülerinde kalıcı olarak yerlerini almaya başladığının altını çizenUnilever Food Solutions Türkiye, Orta Asya, Kafkasya Genel MüdürüYılmaz Tokgöz; “Ülke gastronomisinin gelişmesi açısından büyük önem taşıyan, yeme içme sektörümüz için değerli bir rehber olan İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri’nde bu yıl Unilever Food Solutions olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Unilever Food Solutions olarak biz “Şefler olsaydı nasıl düşünürdü?” değil, “Biz bir şef olarak nasıl düşünmeliyiz?” sorusuyla hareket eden, şeflerimizin sektörümüzün ihtiyaçlarını anlayarak, bu ihtiyaca yönelik çözümler üreten bir firmayız. Şeflerimize ilham vermek, şeflerimizin geleceğe dair yaşadıkları kaygılarda bir rehber olması amacıyla oluşturduğumuz “Geleceğin Menüleri”, sosyal medya analizlerine, yüzlerce şefin uzmanlığına ve global verilere dayanıyor. UFS olarak birim fiyat odaklı ürün satışı yapan bir firma olmadığımızı, uzman ve bütüncül bir yaklaşımla hareket eden bir çözüm ortağı olduğumuzu iş ortaklarımıza göstermek istiyoruz.” dedi.