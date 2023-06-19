McDonald’s yeni restoranını Kartal’da hizmete aldı

Hızlı servis sektörü markalarından McDonald’s, İstanbul Kartal’da yeni restoranının açılışını gerçekleştirdi. McDonalds’ın yeni şubesinde yenilikçi dijital sipariş ekranları sayesinde sıra beklemeden sipariş verilebiliyor. Yeni restoranlarının yanı sıra yenilenen restoranlarında da McDonald’s, McCafé’nin yeni tatlı ve tostlarını da beğeniye sunuyor. McDonald’s Kartal restoranı, araca servis ile hizmet veriyor.

Yeni restoranın açılışında konuşan McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Mwaffak Kanjee, “McDonald’s olarak yenilenen konseptimizle geleceğin restoran deneyimini müşterilerimize sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu çerçevede yenilikçi dijital sipariş ekranıyla sıra beklemeden sipariş imkânı ve masaya servis hizmeti müşterilerimizin McDonald’s deneyimini daha da yukarı taşıyor. Araca servis ile dileyenler lezzetlerimize restorana girmeden de ulaşabiliyor. Yeniliklerimizi sadece bunlarla sınırlı kalmıyor; McCafé’nin yeni tatlı ve tostları da menümüze ekleniyor. Restoranımızda gelecekten ilham alan yeniliklerimizle, yıllardır değişmeyen kaliteli ve lezzetli ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz.” dedi.