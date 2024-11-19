TÜSEDAD çiğ süt için tavsiye fiyatını açıkladı

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 1 litre soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının 22,40 TL/lt olarak açıklanmasını önerdi.

TÜSEDAD'dan yapılan açıklamaya göre, eylül ayına ait maliyet 18,37 TL/lt olurken, ekim ayında 18,67 TL/lt olarak hesaplandı.

Açıklamada, "Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için, 22,4 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK’nın açıkladığı) ise 20,6 TL/lt olarak açıklanması önerilmektedir" denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Derneğimiz her ay olduğu gibi, bu ay da piyasada oluşan gerçek üretim girdi fiyatlarını dikkate alarak Ekim ayı 1 litre SOĞUTULMUŞ ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİNİ hesaplayıp kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Maliyet hesaplamaları

Derneğimiz maliyet komisyonu; 100 baş sağmal kapasitesine sahip bir işletmeyi baz alıp, günde ortalama 28 litre süt veren sağmallardan oluşan, işletmede doğan erkek buzağıları 4 günlükken satan ve yılda yüzde 20 reforme ineği sürüden çıkartıp bunların yerine de her yıl doğan tüm dişileri besleyerek yetiştirdiği gebe düvelerinin de yıllık sürü yenileme ihtiyacı olan yüzde 20’sini sürüye ekleyip yine işletmede yetişmiş ihtiyaç fazlası geri kalan yüzde 10 gebe düvelerini de piyasada satan ve sağmal kapasitesini böylelikle 100 başta sabit tutan bir işletme için maliyet hesaplamaktadır.

Bilindiği üzere USK sıcak süt tavsiye fiyatı açıklamaktadır. Bu ay, hesaplama metodumuzu daha da ayrıntılandırarak, soğutma bedeli hariç (USK eşdeğeri) ve dahil olacak şekilde açıklama yapacağız.

Personel maaşlarını, brüt asgari ücrete endeksleyerek otomatik hesaplanacak bir sistem haline getirdik. Böylece, asgari ücrete bağlı personele gelen zamlar maliyete otomatik olarak yansıyacaktır.

Üretim arzının devamlılığını sağlayacak çiğ süt tavsiye fiyatı

Buna göre; güncel yem ve diğer tüm GİDERLERİN VE GELİRLERİN dikkate alındığı hesaplama metodumuza göre ekim ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 18,67 TL/lt olarak hesaplanmıştır. 1 litre çiğ sütün soğutma bedeli 1,50 TL olarak kabul edildiğinde USK süt maliyeti eşdeğeri ise (sıcak süt) 17,17 TL/lt’dir.

Kırsalda üretim yapan çiftçilerimizin kârlı bir üretim döngüsü içinde olması; üretimin devamlılığı ve ülkemizin sürdürülebilir gıda tedariki, halkımızın gıdaya alım gücüyle dengeli olabilen fiyatlarla ulaşabilmesi, kırsaldan kente göçün durması ve kırsalda işgücü bulunabilirliği ile diğer sanayiler için dünyada rekabetçi olunması bakımından stratejik bir konudur.

Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için, 22,4 TL/lt ve sıcak süt tavsiye fiyatının (USK’nın açıkladığı) ise 20,6 TL/lt olarak açıklanması önerilmektedir."