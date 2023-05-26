IDEX, 90 ülken 30 bin yabancı ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlıyor

Ekonomik hacmi 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan ağız ve diş sağlığı malzemeleri sektörü, yeni ürün ve çözümlerini bu yıl 18’incisi düzenlenen İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı IDEX’te görücüye çıkardı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açan geçen yıl ağırladığı 25 bin yabancı ziyaretçi ile Türkiye’nin en fazla yabancı alıcı ağırlayan ihtisas fuarı olma unvanını elde eden etkinliği bu yıl 90 ülkeden yaklaşık 30 bin yabancı sektör profesyoneli ziyaret ediyor.

122’si yabancı katılımcı olmak üzere toplamda 500 firma son teknoloji ürünlerini dünya pazarlarına sergiledi. Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Fuar ve Kongre Şirketi tarafından organize edilen ve dört gün sürecek olacak fuarda dünyanın önde gelen diş hekimleri de atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirecek.

Sektörün yıl sonu ihracat hedefi 250 milyon dolar

Sektördeki yerli üretim oranının son dört yılda yüzde 8'den yüzde 20 seviyesine ulaştığına dikkat çeken DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, “1 milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşan sektörümüz geçen seneyi 200 milyon dolar ihracatla kapattı. Bu yıl en az 250 milyon dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. IDEX fuarımızda gerçekleştirilmesini öngördüğümüz ticaret hacmi bu hedefe ulaşmamızda itici güç olacak. Türkiye, her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de dışa bağımlılığı azaltmanın gayreti içerisinde. Bizler de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz, ağız ve diş sağlığı ekipmanları üretimi alanında küresel oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

İKMİB Başkanı Adil Pelister ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Endüstriyel ve ticari anlamda başarısını ispatlamış olan IDEX’ı yakından takip ediyoruz. Özellikle ihracatta kilogram başı değeri ile öne çıkan bir fuar. İKMİB olarak dental sektöre verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Almanya’da ve Dubai’de DİŞSİAD ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışma ile milli katılım organizasyonları yapıyoruz. Yakın gelecekte İstanbul’da ticari alım heyetleri düzenleyebiliriz.”