İGA İstanbul Havalimanı, iki havalimanı ile mutabakat imzaladı

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, Airports of Thailand (AOT) ile kardeş havalimanı mutabakat sözleşmesi imzaladı. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu ve Airports of Thailand Başkanı Nitinai Sirismatthakarn tarafından Tayland’ın başkenti Bangkok’ta imzalanan iş birliği ile ilgili Airports of Thailand Başkanı Nitinai Sirismatthakarn, “Bu olağanüstü etkinlik için Bangkok’ta bulunan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Sayın Kadri Samsunlu’ya ve İGA üst yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü imza töreni şüphesiz AOT ve İGA arasındaki ilişkiyi güçlendirecektir.” diye konuştu.

İkinci imza töreni ise Vietnam’ın Ho Chi Minh kentinde Airports Corporation of Vietnam (ACV) ile imzaladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Airports Corporation of Vietnam (ACV) Başkanı Lai XuanThanh, “Airports Corporation of Vietnam olarak İGA İstanbul Havalimanı ile Kardeş Havalimanı anlaşması imzalamaktan onur duyarız. COVID-19 sonrası sivil havacılık ve turizmin hızla toparlandığına şahit olduğumuz şu günlerde bu bizim için büyük bir fırsat. Türkiye, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan kilit bir köprü rolünde ve Vietnam da özellikle Güneydoğu Asya ve Pasifik Asya’da merkez olma konumunu güçlendiriyor. Bu işbirliği iki bölge arasındaki yeni rotaların keşfedilmesini teşvik edecek, ticaret ve yatırım fırsatlarını da artıracaktır.” dedi.

“Yakın paydaşlık ilişkilerinin önemine ve ortak aklın gücüne inanıyoruz”

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu ise, dünya turizminin önemli destinasyonları arasında yer alan üç ülkenin, havacılık alanındaki iş birliğini geliştirmek üzere bir araya gelerek ‘Kardeş Havalimanı Mutabakat zaptını imzalamanın mutluluğu içinde olduğunu belirtti. Samsunlu, devamında şunları kaydetti: “Küresel ekonominin ağırlık merkezi Batı’dan Doğu’ya doğru kayıyor. 4,4 milyarı aşan genç ve zenginleşen nüfusu ile Asya, turizm potansiyeli ve dinamik ekonomileri ile önemli bir potansiyel taşıyor. Bugün, doğuda üretilenin batıda tüketildiği bir ekonomik düzen içinde yaşıyoruz. Bu hafta, iş birliğine gitmenin mutluluğu içinde olduğumuz yeni kardeş havalimanlarımız, Güneydoğu Asya bölgesi içinde; Bangkok, Phuket, Hanoi gibi dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarının da için de bulunduğu 30’a yakın havalimanını yönetiyor. Güneydoğu Asya ile Türkiye arasında önemli fırsatların ve ekonomileri büyütme imkânlarının olduğuna inanıyorum. Coğrafi konumumuz itibariyle Avrupa, Ortadoğu ve Afrika destinasyonları kesiştiği noktada, 82 havayoluyla güçlü bir uçuş ağı yönetirken, Havalimanımız dünyanın en büyük havacılık kıtasından sadece 6 tane Asyalı havayoluna yüzde 50’si İGA İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra ev sahipliği yapıyor. Büyüme potansiyelinin çok yüksek olduğuna inandığımız Asya’dan orta vadede batıya çok daha yoğun uçuş trafiğini oluşmasını bekliyoruz. Burada hedefimiz, Avrupa’da yeni uçulmaya başlanacak ilk nokta olmak. Bugün imzalarını attığımız yeni Kardeş Havalimanı iş birlikleri, İGA İstanbul Havalimanı’na yeni uçuşlar başlamasına ve Güney Asya ve endirekt olarak Asya Pasifik bölgelerinden oluşacak yeni trafiğin İGA İstanbul Havalimanı’na bağlanmasına ve şehrimiz İstanbul üzerinden ülkemize binlerce turistin gelmesine öncülük ederek ülke ekonomimize katkı sağlamasına imkân sağlayacak. Yakın paydaşlık ilişkilerinin önemine ve ortak aklın gücüne inanan İGA İstanbul Havalimanı adına, Çin ve Güney Kore’de başlattığımız ve şimdi Tayland (AOT) ve Vietnam (ACV) ile genişlettiğimiz Asya odaklı büyüme stratejimizin ülkelerimiz, sektörümüz ve kurumlarımız adına hayırlı olmasını diliyorum.”

Ortak çalışma gruplarının oluşturulması süreçlerini kapsıyor

Kardeş havalimanı anlaşmaları, havalimanlarının teknik, ticari ve çevresel en iyi uygulamaları paylaşma sürecini resmi olarak özetleyen bir nitelik taşıyor. Kardeş havalimanı anlaşmaları; havalimanı yönetimi, müşteri hizmetleri, inşaat, planlama, operasyonlar, bilgi teknolojisi ve sürdürülebilir kalkınma gibi çok çeşitli alanlarda iş birliği yapmak üzere ortak çalışma gruplarının oluşturulması gibi süreçleri kapsıyor. Bu programının temelde tarafları bağlayıcı herhangi bir yanı bulunmazken, üye havalimanlarının genel müdürleri fikir alışverişinde bulunmak için yılda bir kez bir araya geliyor. İGA İstanbul Havalimanı daha önce Güney Kore’den Seul Incheon Havalimanı (ICN), Çin’den Pekin Havalimanları Grubu (CAH) ve Shanghai Havalimanları Grubu (SAA) ve Danimarka’dan Kopenhag Havalimanları (CPH) ile kardeş havalimanı anlaşması imzalamıştı.