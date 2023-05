İklimlendirmede ötelenmiş ihtiyaçlar ikinci yarıyı bekliyor

Takip Et

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

İklimlendirme sektöründe özellikle iç pazarda yaşanan durgunluk, ötelenmiş ihtiyaçların oluşmasına yol açtı. Sektörde iç pazarda ötelenmiş ihtiyacın çok yüksek olduğunu kaydeden Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) Yönetim Kurulu Üyesi Taner Yönet, söz konusu ihtiyacın bu yılın ikinci yarısında ve sonrasında patlama yapması beklediğini söyledi. Ötelenmiş ihtiyaçların mutlaka gerçekleşeceğini ifade eden Yönet, “Dünyada da ötelenmiş ihtiyaçlar çok fazla var. Bunu sektör için önümüzdeki yıllar için büyük bir şans olarak görüyorum. Yani iklimlendirme sektörünün önü açık, hem ötelenmiş ihtiyaçlar hem de son yıllarda iç hava kalitesinin öneminin anlaşılmış olmasından dolayı” dedi.

“2024’de hem Türkiye’de hem dünyada bir çıkış bekliyorum”

Bu yıl sektörün ihracat hedefini yüzde 10 artış olarak belirlediğini ve geçen yıl 6,7 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatan Yönet, buna karşın dünyanın da maalesef negatif olduğu bir dönemden geçtiğini ve resesyon beklentilerini bu yıl artık her şeyin dipten döneceği yıl olarak beklendiğini aktardı. Bunun yanı sıra COVID-19 pandemisinin de dünyadaki tedarik zincirinin bozulmasına ve fiyatların yukarı gitmesiyle enflasyonun tüm dünyada sorun yaratığını ifade eden Yönet, “Merkez bankalarının aldığı faiz artışları gibi bütün tedbirlerin de bu yıl sonunda biter diye düşünüyorum. 2024’de hem Türkiye’de hem dünyada bir çıkış bekliyorum.

Bu çıkış eğer Türkiye’de daha iyi bir yönetimle taçlandırırsa bu coğrafyaya ilgisi olan ama uzun yıllardır bu ilgisini erteleyen çok sayıda firma gelecektir. Sadece iklimlendirme sektör için değil, diğer tüm sektörler için geçerli” diye konuştu.

COVID-19 ile havalandırma kavramının kulaklarda dolgunluk oluşturduğunu ve ayrı bir konunu olduğunun anlaşıldığını vurgulayan Yönet, yaşanan deprem ile beraber bina yapıların yıkılıp yıkılmaması noktasına geldiği için havalandırma konusunun geri planda kaldığını ifade etti.

“Tamamen akılcı yönetimle çok büyük işler yapılabilir”

Türkiye iklimlendirme sektörü teknolojik bir sektör olduğunu ve Ar-Ge faaliyetleri sayesinde rekabetçi olabildiğini vurgulayan ISKAV Yönetim Kurulu Üyesi Taner Yönet, sektörün üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ve dünyanın her yerine ulaşmaya çalıştığını aktardı. Sektörün, ihracat birliği, dernekleri, vakfı ve ISK-SODEX fuarı ile bir bütün olarak hareket ettiğini bildiren Yönet, “Bütün bunlar varken, daha çok güzle işler ortaya konulması gerekiyor. Biz sektör olarak üzerimize düşeni yıllardır çok iyi yapıyoruz. Bizim tek istediğimiz doğru bir ekonomi politikası, adalet, eğitim sistemi ve verilerin doğru açıklanması. Tamamen akılcı yönetimle çok büyük işler yapılabilir. Şu an iklimlendirme sektörü böyle ok gibi fırlayacak pozisyonda, o yüzden önü çok açık. Ümit ediyorum ki 15 Mayıs’tan sonra kim devam ederse etsin artık gerçekçi ekonomik politikalarına dönmek gerekiyor. Eğer böyle giderse sonuçları çok acı olacak ve kimse ihracat yapamaz hale gelebilir” dedi.