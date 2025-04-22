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İngiliz devi Türk bankalarında yükseliş öngördü!

HSBC, BIST banka dışı şirket karlarında düşüş, banka karlarında artış öngörüyor.

Haber Merkezi
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İngiliz devi Türk bankalarında yükseliş öngördü!
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HSBC, Borsa İstanbul banka dışı şirketleri için yılın ilk çeyrek döneminde bir önceki döneme göre net karın yüzde 58, yıllık yüzde 43 gerilemesini bekliyor.

HSBC'nin değerlendirmesinde bankaların karının çeyreklik bazda yüzde 12, yıllık bazda yüzde 1 artacağı öngörüldü.

Bankacılık dışı kesimde gelirlerin çeyreklik bazda yüzde 10 düşmesi beklenirken, yıllık bazda yüzde 2 artış tahmin edildi.

HSCB, havacılık, telekomünikasyon, savunma, sigorta ve seçkin perakendeciler sektörlerinin olumlu olarak öne çıktığına işaret etti.

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