İnşaat işçisi de artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede ihtiyaç duyulan konutların inşaatları nedeniyle sektörde personel bulma sorunu arttı İzmir Torbalı’da, inşaat sektöründe çalışan kalifiye işçilerin günlük yevmiyelerinin 2 bin TL’ye ulaştığı öğrenildi.

Bu yüksek talep karşısında özellikle; sıva, demir, kalıp, boya ve inşaat ustaları gibi uzmanlık gerektiren alanlarda usta ve yardımcı eleman eksikliği yaşanıyor. İnşaat sektöründeki personel sıkıntısı, projelerin zamanında tamamlanmasını ve maliyetlerin kontrol altında tutulmasını zorlaştırarak, sektördeki işverenleri olumsuz etkiliyor.

'Yeni nesil bu sektörü tercih etmiyor'

İnşaat sektöründe, maliyet artışlarının yanı sıra iş gücü alanında da zorluklar yaşandığını vurgulayan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “İzmir’in en çok konut üreten ilçelerinden Torbalı’da da, inşaat sektöründe çalışacak eleman problemi baş göstermeye başladı. Kalıp, sıva, demir gibi beceri gerektiren mesleklerde eleman sıkıntısı yaşanıyor" dedi.

Halihazırda bulunan işçilerin çoğunun da deprem bölgesindeki inşaatlara kaydığını anlatan Olgun, "Sektörde bırakın kalifiye elemanı, vasıfsız eleman bile karaborsaya düştü. Yerlerine yeni bir iş gücü gelmedi, açık pozisyonlar ise büyüdü. Gençlerimiz inşaat denildiğinde, korku dolu gözlerle bakıyorlar. 18 ile 25 yaştaki nesil bu sektörü tercih etmiyor” diye konuştu.

'Aylık maaşlar 50 bin lirayı aşıyor'

Olgun, “TÜİK verilerine göre, inşaat sektörü malzeme endeksi yıllık bazda yüzde 52, işçilik endeksi yüzde 113,47 artış gösterdi. Malzeme giderleri gibi işçi maaşları da yükselmeye devam ediyor. İşçilerin aylık maaşları ortalama 50 bin lirayı aşıyor. Günlük olarak bin 500 ile 2 bin lira arasında değişen ücretler, mesailerle birlikte aylık 60-70 bin lirayı buluyor. Sıvacılar, demirciler, kalıpçıların maaşları, beyaz yakalı çalışanların maaşlarından daha yüksek seviyede” şeklinde aktardı.