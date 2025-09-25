Kalıpçılar, zirvede buluştu

ESRA ÖZARFAT

(BURSA) - Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) tarafından düzenlenen Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin 14’üncüsü, “Değişimin Gücüyle Zirveye” temasıyla, Gebze Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) gerçekleştirildi. Zirvede konuşan UKUB Yönetim Kurulu Başkanı Şahan Eçin, 2026 yılında kalıpçılık fuarı yapmak istediklerini ve çalışmalara başlanıldığını açıkladı. Zirveye ayrıca Sanayi Genel Müdürlüğü Metal Sanayi ve Kritik Malzemeler Daire Başkanı Ahmet Türkarslan, Züccaciyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, Otomotiv Sanayi Derneği Genel Sekreteri Özlem Güçlüer, BSH Türkiye Proje ve Kalıp Satın Alma Müdürü Yahya Mumcu katıldı.

Zirvede Türk kalıpçılığının mevcut durumu ve gelecek vizyonuna etkisi, Dünya kalıpçılığında son durum ve Türk kalıp sektörünün dünyadaki yeri, sanayi sektörlerinin durumu ve Türk kalıpçılığına etkisi, mesleki eğitim ve istihdam, sürdürülebilir enerji ve teknolojik gelişmeler konuları masaya yatırıldı. OEM ve TIER 1 firmalarının da ilgi ile takip ettiği zirvenin sonunda küresel rekabette mücadele etmeye devam edecek olan kalıpçıların her açıdan rekabetçi organizasyonlar haline dönüşmesi zorunluluğu ifade edildi.