Koreli DoubleU Games, Türk oyun geliştiricisi Paxie Games'i satın alıyor

Dünya mobil oyun ekosisteminin önde gelen firmaları arasında yer alan Güney Kore merkezli DoubleU Games, Türk mobil oyun stüdyosu Paxie Games’i satın almak için anlaşma imzaladı.

Toplamda 25 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Merge Studio: Fashion Makeover oyununun geliştiricisi Paxie Games’in ilk aşamada yüzde 60 hissesi, 27 milyon dolar karşılığında DoubleU Games tarafından satın alınacak. Kalan yüzde 40’lık hisse ise belirli finansal hedeflerin gerçekleştirilmesi şartıyla 40 milyon dolara kadar ulaşabilecek ek bir bedel karşılığında önümüzdeki üç yıl içinde satın alınacak. Hedeflerin gerçekleşmesi durumunda yüzde 100 hissenin toplam satın alma bedeli 67 milyon dolara tekabül edecek.

DoubleU Games CFO’su Jay Choi, satın almayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Paxie Games’in satın alımıyla oyun portfolyomuzu büyüterek hem büyümemizi hızlandırmayı hem de yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz. Paxie Games, ürettiği oyunlardaki bağımlılık yaratan puzzle mekanikleri, ve oyun içi yaratıcı LiveOps etkinlikleri sayesinde kullanıcı bağlılığını arttırarak mobil oyun setörüne yenilikçi bir değer sunuyor."

Paxie Games CEO’su Direnç Çelik ise "Türkiye’nin en yetenekli ekiplerinden birine sahip olduğumuz için yaklaşık 3 senelik kısa bir sürede çok büyük işler başardık. Merge Studio ile dünya çapında en çok indirilen oyunlar arasına girdik. Şimdi ise bu anlaşma ile beraber şirketimiz için çok heyecan verici bir büyüme dönemine giriyoruz. DoubleU Games ile iş birliğimiz sayesinde hem mevcut oyunlarımızı daha da büyütmeyi hem de portföyümüze yeni oyunlar ekleyerek daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.