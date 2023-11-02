Globelink, Almanya ve ABD’de ilk ofisleri Türk ortakla açacak

Aysel YÜCEL

Türk sahipli lojistik şirketi Ünimar, ticari hayatına 1994 yılında başlamış, 2011 yılında Singapur merkezli lojistik devi CWT Globelink PTE Ltd. ile ortaklık kurarak Globelink Ünimar olarak yola devam etme kararı almıştı. 1988 yılında kurulan CWT Globelink Group, Asya pazarında geniş bir lojistik ağına sahip. Dünya çapında 30'u aşkın ülkede 110’a yakın ofisi bulunan şirket, Hindistan’a kadar olan bölgede tamamen kendi iştirakleri ile faaliyet gösteriyor. Hindistan ve batısında ise ofislerini yerel ortaklarla yönetiyor. Şirket, Türkiye’deki ortağı Ünimar ile geçtiğimiz günlerde bir ilke imza attı. Singapurlu şirket, ilk ortaklıklık kurduğu bir şirketle farklı bir ülkeye yatırım yapıyor.

Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi Fatih Baş, şirketin büyüme hedefl eri ve yatırım planlarını EKONOMİ’ye anlattı. Globelink Ünimar olarak uluslararası denizyolu, havayolu ve karayolu ana hizmetlerinin yanı sıra entegre lojistik hizmetlerini de kapsayan tedarik zinciri fonksiyonlarının tamamında hizmet sunduklarını hatırlatan şirket, önemli yatırımların startını verdiklerini açıkladı.

Globelink Ünimar, bir yandan Türkiye’de büyümesini sürdürürken diğer yandan yurt dışı açılımını başlattı. Bu konuda ilk yatırım durağı ise Almanya oldu. Fatih Baş, “Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Almanya, Türkiye için çok büyük önemli bir pazar. Bizim orada olmamız gerekiyor. İlk olarak Hamburg’da ofis açacağız, ardından Düsseldorf’ta da yatırım planımız var. Ayrıca Frankfurt ya da Leipzig havalimanlarından birinde hava kargoya yönelik bir ofis planlıyoruz” dedi.

Globelink Ünimar’ın yurt dışı yatırımları Almanya ile sınırlı kalmayacak. 2026’nın ilk yarısında da ABD’de ofis açılması planı var. Hem Almanya hem de ABD’de Globelink’in kendi ofisleri yok.Singapurlu şirket bu ülkelere ilk yatırımı Türk ortağı ile yapmış olacak. Fatih Baş, “Dünya ekonomisinin en büyük ekonomiler ABD, Çin, Almanya ve Japonya olarak sıralanıyor. Bu ofis yatırımlarıyla amacımız Avrupa ile Asya ve ABD arasındaki ticarette lojistik bağlantısı kurmak” diye konuştu. Şirketin yurt dışı yatırımları Almanya ve ABD ile sınırlı kalmayacak. Fatih Baş, yatırım yapılacak diğer ülkeleri zamanı geldikçe açıklayacaklarını söyledi. orta vadeli planlar arasında bir Avrupa ülkesine yatırım daha planlanıyor.

Yurt içinde depo atağına geçti

Globelink Ünimar yurt içinde depo yatırımlarına odaklandı. Nedeni ise bu alandaki açığın devam ediyor olması. Fatih Baş, “Son üç yılda Türkiye’de depoculuk alanında çok ciddi talepler gelmeye başladı. hatta depolar cevap vermemeye başladı. Şu anda depo maliyetleri dolar bazında üç yıl öncesine göre yüzde 100 arttı. Bu talebin 2025’in ortalarına kadar süreceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda biz de yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi. Geçen yıl istanbul’un Avrupa yakasında depo açan şirket, bu yıl ise Gebze’ye yatırım yapacak. Bursa’da da deposu bulunan şirket, 2024 yılında ise izmir, Antalya, Adana ve Konya şehirlerine yatırım planlıyor. Baş, “Amacımız müşteriye verdiğimiz kapıdan kapıya hizmetin ağını genişletmek" dedi.

“ÇALIŞANINI MUTLU ET Kİ, MUTLU OLASIN”

Fatih Baş, Globelink Ünimar’ın tüm bu yatırımları yaparken çevreyi de unutmadığını vurguluyor. Şirket içerisinde ve operasyonlarda CO2 emisyonlarında küresel ayak izini azaltacak önemli adımlar atılıyor. Arıca çevre alanında çeşitli sosyal sorumluluklara imza atılıyor. Son olarak deniz yüzeyi temizliği yapan bir kuruma bu işi yapan bir araç tedarik edilmiş. Baş ayrıca, müşteri memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetinin de şirket politikasının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, “ Biz ‘Çalışanını mutlu et ki, mutlu olasın’ mottasına inanıyor ve uygulamaya çalışıyoruz” dedi.