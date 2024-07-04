Karasu Limanı, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan yeni lojistik kapısı olacak

IC Altyapı İşletme bünyesinde faaliyet gösteren Karasu Limanı, yeni bir döneme giriyor. Marmara Bölgesi'nden Karadeniz'e geçiş kapısı olarak hizmet veren, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin azalmasına, taşıma maliyetleri ve sürelerinin düşmesine önemli katkılar sağlayan Karasu Limanı, Türkiye ile Romanya arasında faaliyete başlayacak yeni bir Ro-Ro hattına ev sahipliği yaparak hizmet ağını genişletiyor. 3 Temmuz 2024 tarihinde faaliyete başlayan Karasu-Köstence Ro-Ro hattının açılışı; Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, SEA Line üst düzey yetkilileri ve yerel otoritelerin geniş katılımı ile gerçekleşti. Karasu-Köstence Ro-Ro hattı, Avrupa'ya açılan önemli çıkış kapılarından biri olacak. Bu yeni hat, özellikle Kapıkule ve Hamzabeyli’de yaşanan uzun TIR kuyruklarında zaman kaybetmek istemeyen nakliyeciler için alternatif bir güzergâh sunacak. Türkiye-Romanya arasında gerçekleştirilecek yeni Ro-Ro hattı, nakliyecilere zaman ve maliyet avantajı sağlayarak ticaret ve lojistiği hızlandıracak.

“Kara taşımacılığında yaşanan sorunlara çözüm sunacak”

IC Altyapı İşletme Genel Müdürü Serhat Soğukpınar yeni hatla ilgili değerlendirmesinde, “Ülkemizin dış ticaretine destek verecek önemli bir adımı atmanın mutluluğu içindeyiz. Kara, hava ve deniz lojistiği sektörünün tamamında faaliyet gösteren yüzde 100 yerli sermayeli tek kurum olan IC Altyapı İşletme A.Ş. ülkemizin ihracat hinterlandına önemli katkılar sağlayacak yeni bir anlaşma gerçekleştirdi. Karasu-Köstence Ro-Ro hattı, özellikle son yıllarda ülkemizden Avrupa’ya gerçekleşen kara taşımacılığında yaşanan sorunlara çözüm sunacak. Kara lojistiğinde yaşanan uzun bekleme sürelerine ekonomik ve çevreci bir alternatif olan Karasu Limanı çıkışlı Ro-Ro hattı, ilk etapta gün aşırı 100 tırın Avrupa Birliği ülkelerine çok daha hızlı ulaşımını sağlayacak. Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ihracatı güçlendireceğini düşündüğümüz Karasu Limanı’nın Türkiye’nin Avrupa’ya açılan yeni lojistik kapısı olacağına inancımız tam” ifadelerini kullandı.

“Yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz”

Karasu Limanı İşletme Müdürü Gökçen Erdem Karasu Limanı’nın, açıldığı günden bu yana yük grafiğini sürekli yukarıya taşıdığını, ithalat ve ihracatçı firmalar için talep gören, çözüm ortağı olan bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Erdem, “Karasu-Köstence Ro-Ro Hattı, Türkiye’nin Avrupa'ya açılan yeni kapısı olacak. Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine giden araçlar, bu hattı kullanarak zaman kazanacaklar. Ukrayna ve Moldova için de kritik öneme sahip olan bu güzergâh, Türkiye’den Romanya’ya ihracat yapan, Romanya’dan Türkiye’ye ithalat yapan ve Avrupa’ya transit taşımalar yapan firmalar için büyük avantajlar sunacak” dedi. Binlerce insana dolaylı olarak istihdam sağlayan Karasu Limanı’nın, bugün ve gelecekte çok büyük bir potansiyele sahip güçlü bir ticaret ekosisteminin tam merkezinde yer aldığına dikkat çeken Gökçen Erdem, “Karasu Limanı sahip olduğu avantajlı konumla İstanbul’u önemli bir kara ve deniz trafiği yükünden de kurtarıyor. Bölgenin gelişmiş sanayisine destek verebilmek için yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İhracata katkıda bulunacak

Yeni Ro-Ro hattı, 100 standart TIR kapasiteli Ro-Pax gemiyle hizmet verecek. Soğuk gıda taşımacılığında kullanılan frigo TIR’lar için de uygun olan gemi, 250 yolcu kapasitesine sahip. Her iki limandan gün aşırı kalkış saati 22:00 olmak üzere düzenli tarifeli seferler yapılacak. Karasu-Köstence Ro-Ro hattı, 12 saatlik kısa sefer süresi ile ihracat ve ithalatçıların rekabet gücünü artıracak. Avrupa’daki yeni pazarlara giriş imkânı sağlayarak Türk firmalarının ihracat potansiyeline katkıda bulunacak olan hat, Avrupa'dan Türkiye'ye yatırımları teşvik ederek Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak. Deniz yolu taşımacılığı ile araçların daha az kilometre kat etmesi, kaza riskini azaltırken emisyonların düşürülmesine de katkı sağlayacak. Başlangıçta bir gemi ile haftada 4 sefer yapılacak, 2024 yılının son çeyreğinde ikinci geminin de devreye girmesiyle birlikte seferler her gün düzenlenecek. Bu kapsamda, tek gemi ile yılda 175 sefer, ikinci gemi ile birlikte yılda 350 sefer yapılması hedeflenirken, ilk yıl 65 bin adet, devam eden yıllarda 100 bin adet araç kapasitesine ulaşılması öngörülüyor.

Karadeniz'den dünyaya açılan en modern liman

İlk geminin Ocak 2017’de yanaştığı Karasu Limanı’ndan düzenli Ro-Ro seferleri Temmuz 2019’da başladı. 250.000 metrekare alan üzerine kurulu olan liman, 670 metre rıhtım alanı ve 11 metre su derinliği ile bölgedeki deniz taşımacılığına büyük katkı sağlıyor. Hizmet sunduğu geniş hinterland, sahip olduğu yüksek kapasite ve dünyanın en modern altyapı ve standartları ile sunduğu çok modlu taşıma avantajlarıyla Karadeniz'den dünyaya açılan en modern liman konumunda Karasu Limanı, yıllık 1 milyon 500 bin ton genel kargo / dökme yük ve 110 bin adet Ro-Ro ve 50.000 TEU konteyner yük kapasitesine sahip. 2023’te 1.147.101 ton/yıl genel ve dökme yük elleçlemesinin yanı sıra demir cevheri ve çimento yükünün de elleçlendiği Karasu Limanı’na, açılışından bugüne kadar Ro-Ro gemileri dahil 2.532 adet gemi yanaştı.

Açıldığı Ocak 2017’den bugüne kadar Karasu Limanı üzerinden taşınan toplam yük miktarı 7,65 milyon ton olarak gerçekleşti. Karasu Limanı üzerinden en çok ithalatın yapıldığı ilk üç ülke ise 4,16 milyon ton ile Rusya, 1,48 milyon ton ile Ukrayna ve 176 bin ton ile Mısır oldu.