Mersin Limanı'nın yeni Genel Müdürü Ajay Kumar Singh

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP)’nin yeni Genel Müdürü Ajay Kumar Singh oldu. Ajay Kumar Singh, Belçika'nın Antwerp Limanı'ndaki MSC PSA Avrupa Terminali'nin (MPET) CEO'su olarak atanan Johan Van Daele'den görevi devraldı. 2022 yılının ikinci yarısında MIP ailesine Operasyon Direktörü olarak katılan Singh, liman yönetimi konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip. 2017 yılından bu yana MIP Genel Müdürlüğü görevini yürüten Johan Van Daele, Kapılar Projesi ve Kapasite Artırımı Projesi (EMH2) gibi birçok önemli projeyi başarıyla gerçekleştirdi.



Uluslararası Ticaret ve İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi ile Sevkiyat ve İhracat Yönetimi alanında Lisansüstü diploması bulunan Singh, Liman işletmeciliği sektöründe 25 yılı aşkın kariyeri boyunca Afrika, İngiltere, Orta Doğu, Hindistan ve Kuzey Amerika gibi bölgelerde çalıştı.



Ajay Kumar Singh yeni görevine ilişkin açıklamasında şu bilgileri paylaştı; “MIP’deki yeni rolüm dolayısıyla onur duyuyorum. Dünyanın önemli limanlarında Operasyon Direktörü olarak edindiğim sektörel tecrübeyi Mersin Uluslararası Limanı’nın gelişmesine ve bir üst seviyeye taşınmasına aktarabileceğim için heyecanlıyım.

Görevim süresince MIP’nin dinamik ve profesyonel ekibiyle birlikte gerek iç gerekse dış paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışmaya, değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için operasyonel ve hizmet mükemmelliğine katkı sağlamaya devam edeceğim. Bu vesileyle MIP’nin Türkiye’nin lider limanı pozisyonuna ulaşmasında gösterdiği başarı ve yaptığı büyük katkılardan dolayı Johan Van Daele’ye teşekkür etmek istiyorum ve yeni pozisyonunda başarılar diliyorum.”

