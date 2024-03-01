İnegöl’e kooperatif çatısı altında 'mobilya sitesi' geliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Mobilya Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (İMASKOP) Başkanı Özcan Ayhan, hedeflerinin ekolojik, günümüz koşullarına uygun, yeni nesil üretimin desteklendiği, işletmelerde Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretimin arttırılabileceği alanlar planladıklarını söyledi. Ortak kullanım alanları, enerji tüketiminde yeşil enerji kullanımı, planlı atık yönetimi, lojistik ve depolama imkanları, sosyal donatı alanları ile sektörün rekabetçiliğini artırmayı planladıklarını vurgulayan Ayhan, bu sayede sektörün de yapısal bir dönüşüme girerek ölçek büyüteceğini ifade etti.

Sektörün modernizasyonu, çalışma koşul ve şartlarının iyileştirilmesi, istihdam olanaklarının ve rekabetçi üretimin arttırılmasını hedeflediklerini dile getiren Özcan Ayhan, “Büyük pazarların taleplerine yönelik ortak işler de alarak bölgeyi dev bir fabrikaya dönüştürme hedefimiz de var. Geçmişten gelen Ahilik kültürünü 21. yüzyıl teknolojisiyle yaşatacağız. İlk önceliğimiz kiracılarımız, işini büyütmek isteyen esnaf ve tacirimiz olacak” dedi. 800 dönümlük mevcut üretim alanının 1987 yılında planladığını, bugün bölgenin üreticilerin ihtiyacını karşılamadığını kaydeden Ayhan, planlanan 3.000 dönümlük alanda bin 500 üreticinin yer alacağını ifade etti.

Proje, kamu-özel sektör ortaklığıyla planlanıyor

Sanayi sitesinde mobilya üreticilerinin yanı sıra sektöre tedarik sağlayan metal, cam, kereste gibi tedarikçilerin de yer alacağını belirten Ayhan, gençlerin istihdamını artırmak için de nitelikli çalışma şartlarına ve saatlerine sahip, sosyal donatı ve spor alanları ile örnek bir proje hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı. Birkaç alternatif alan üzerinde durduklarını açıklayan Özcan Ayhan, önümüzdeki günlerde projenin yapılacağı yerin belirlenerek çalışmalara başlanacağını duyurdu. Ayhan, “İleriki dönemde bir meslek okulu ya da tasarım merkezi de planlıyoruz. Ayrıca üreticilerimizin ürünlerini sergileyebilecekleri sanal bir sunum alanı planlanıyor. Türkiye’de böyle bir proje yok. Türkiye’de yapılacak diğer sanayi siteleri için de örnek olacak bir proje. Kamu, özel sektör işbirliğinde bir proje planlıyoruz. Bu noktada gerek yerel yönetimlerden gerekse devletten destek bekliyoruz. Mobilya üretimi alanında bir endüstri merkezi olacak proje için doğaya zarar vermeyecek, tarım arazilerinden uzak, depreme dayanıklı bir alanda organize etmeyi planlıyoruz. Üreticilerimiz, kira öder gibi mülk sahibi olma imkanına da kavuşmuş olacak” diye konuştu. Mobilya sektörünün İnegöl’de entegre bir yapıda olduğuna işaret eden Özcan Ayhan, “Tedarik sanayiyle birlikte daha da entegre hale getirerek ölçeği büyütmüş olacağız. Bu sayede İnegöl mobilyasını hem Türkiye’de hem de dünyada daha rekabetçi hale getirmeyi planlıyoruz. Rekabetçi olabilmek için ölçeklerimizi büyütmemiz gerekiyor. Atölye mantığıyla üretimin dünyaya mal olmuş İnegöl mobilya sektörü için artık devam etmesi mümkün görünmüyor. Bu proje sektörümüz için bir sıçrama noktası olacak” değerlendirmesini yaptı.

Projede neler yer alacak?

Mobilyacılar için zeminde 250, 500, 1000 ve 1500 metrekarelik 4 ayrı seçenek bulunuyor. 3 katlı planlanan üretim alanlarında en büyük alan 4 bin 500 metrekare kullanım alanına kadar çıkıyor. Keresteciler için de 1500 ile 3 bin metrekarelik tek katlı iş yerleri yapılacak.

Altyapısının tamamı, üst yapının da yüzde 70’inin Sanayi Bakanlığı desteğiyle yapılması planlanan projenin kendi enerjisini üreten, atıklarını tek merkezde toplayan çevreci bir proje olması hedefleniyor. Teslim tarihinden itibaren 3 yıl sonra kredi ödemelerinin başlayacağı projede 10 yıl içinde ödemelerin tamamlanması planlanıyor. Projenin önümüzdeki yıl başlaması halinde 5 yıl içinde tamamlanabileceği konuşuluyor.