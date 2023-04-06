Saloni, ölçek sorununu ortaklıklarla aşıp dünyaya açıldı

Esra Özarfat

BURSA - Bursa İnegöl’de 2000 yılında kurulan Saloni Mobilya’nın bünyesinde 8 üretim tesisi bulunuyor. İnegöl’de toplam 70 bin metrekare alanda Saloni için üretim yapılırken, yılda 40 bin set ev mobilyası üretim kapasitesi bulunuyor. Saloni CEO’su Haluk Özbek, EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek mobilya sektöründeki trendler, ihracat olanakları, üretim kapasiteleri ile ilgili bilgi verdi. 13 yıldır kurumsal yapıyı koruyarak ortak kuruluşlarla birlikte üretim yaptıklarını belirten Saloni Mobilya CEO’su Haluk Özbek, bu sayede ölçek sorununu aşarak markalaştıklarını vurguladı.

“Firmaların güçlü kaslarını bir araya getiriyoruz” diyen Özbek, pek çok sektöre örnek olabilecek bir birliktelikle üretim yaparak global alanda rekabetçi olduklarını anlattı. Haluk Özbek şu bilgileri verdi: “Bizim işimiz moda ve tasarım. Dünya ile rekabet ediyoruz. Her firmanın markalaşma ve pazarlamaya yatırım yapma şansı yok. Bu modelde küçük KOBİ’leri büyük bir yapının dişlisi haline getirerek sürdürülebilirliklerini sağladık. Saloni bünyesindeki ortaklarımız riski paylaştıkları ve verimli üretim yaptıkları için yapı ayakta kalıyor. KOBİ’ler bu sayede ölçek sorununu aşarken, gereksiz genel giderlerden de kurtuluyor. Ayrıca ciro artırma ve markalaşma konusunda 20 yılda alınacak mesafe 10 yılda alınabiliyor. Bu model tam da İnegöl mobilyacılığının ihtiyacı olan bir model.” Ortaklık yapısında her firmanın kendi alanında derinlemesine uzman ve değer yaratmaya odaklı çalıştığını aktaran Özbek, “Saloni markamız da bu uzmanlığa yön veriyor. Ortaklıklarımızda yüzde 30’u geçmiyoruz” dedi.

“Kültürel ve teknik mobilyacılığa evriliyoruz”

Bugün 5 kıtada, 80 ülkede 255 satış noktasına ve 20 milyon dolar ihracat seviyesine ulaştıklarını kaydeden Haluk Özbek, ihracatın yüzde 70 oranında olduğunu bildirdi. Yurt içi ve dışında bayilik sistemiyle çalıştıklarını dile getiren Özbek, marka vizyonunu benimseyen bayilerle birlikte daha kültürel ve teknik mobilyacılığa evrildiklerini ifade etti.

Özbek, 5 yıl içinde Türkiye ve dünyadaki kurumsal mağazaların üst seviye mağazacılık anlayışıyla yenilenmesi ve yeni mağazaların açılmasına 1 milyar liralık yatırım yapacaklarını duyurdu. Avrupa pazarına daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sağlamak amacıyla Almanya Köln şehrinde Avrupa ihracat ofisi kurduklarını hatırlatan Haluk Özbek, “Artık dünyanın her yeri pazarımız. Geçen ay Malezya ve Singapur ilave oldu.

Oralarda da mağazalar açılıyor. Amerika pazarında da ivme var. Bu yıl ihracat odaklı olmak üzere yüzde 25 büyüme öngörüyoruz. Dış pazarlarda fırsatlar devam edecek. Çin ile ilgili tedbirlerin devam etmesi halinde Avrupa ve Amerika’daki alıcıların mobilya alanındaki çözüm ortağı olmak istiyoruz. Öte yandan ihracat odaklı büyümeyi hedefleyen bir ülke olarak fuarcılıkta en üst seviyeyi yakalamak zorundayız. Ayrıca bir ihracat bakanlığı kurulmalı” diye konuştu.

İhracatta kilogram değeri 8 doları aştı

25 kişilik bir Ar-Ge ve tasarım ekibiyle çalıştıklarını anlatan Özbek, ayrıca mimari ve iç mimari ile ilgili de ekipler oluşturduklarını aktardı. “Bütün dünyada tasarım tatmini yaşayacağımız, Türk tasarımına katkı koyacağımız ürünler yapıyoruz” diyen Özbek, geçen yıl ihracat kilogram değerinin 8 doları aştığını, Türkiye mobilyasının ise 4 dolar seviyesinde olduğuna işaret etti.

Mesleki eğitimin önemine de dikkati çeken Haluk Özbek, “Sanat okulları ülke gündeminde en güçlü şekilde yer almalı. Bu gençler hem dijital hem bedensel hem zihinsel zanaatkar olarak yeniden yapılanmalı. Genç nüfusun potansiyeli ihtiyaç olan alanlara eşit dağıtılmalı. Öğretmenlerin de geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca iş dünyası mevcut iş gücünün yetiştirilmesi ve geliştirilmesi, eğitim, sosyal tatminler sağlanması, barınma gibi konularda önderlik etmeli. Çalışanların ücretin ötesinde kollandığı bir düzene ihtiyaç var” değerlendirmesini yaptı.