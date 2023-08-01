Sherwood İstanbul’da showroom açtı

Türkiye’nin mobilya sektöründeki köklü markalarından biri olan Sherwood, yeni showroomunu Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde açtı.

1985 yılında Ankara’da üretime başlayan Sherwood’un İstanbul, Ankara, Londra ve Kiev’de altı showroomu bulunuyor. Skyland HOM’da hizmete giren marka, uzman iç mimarları ile birlikte “The Way Of Country Living” mottosuyla tasarladığı ürünler ile dikkat çekiyor.

Sherwood ev, ofis, restoran ve otel mobilya tasarımlarında ahşap ve hasır gibi sürdürülebilir malzemeler kullanıyor. Dönemsel mobilyaların yanı sıra ürünlere modern üslup kazandıracak endüstriyel tasarımları hayata geçiren Sherwood, “Counrty” tarzının yanında proje bazlı Modern, Bohem, Luxury ve İskandinav stillerini de tasarımlarına yansıtıyor.

Sherwood, yüzeyi el işçiliği ile boyanan hakiki derilerin kullanıldığı yeni Karl Starling koleksiyonu ile de dikkat çekiyor.