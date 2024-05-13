Taşıt Tanıma Birimi (TTB) nedir?

Akaryakıt satışlarında vergi kayıplarını önlemek ve işlemi otomatikleştirmek amacıyla kullanılan ve elektronik bir cihaz olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), yakıt depolarına yerleştirilmiş olan ve Ulusal Taşıt tanıma sisteminin bir parçası olarak kullanılan bir cihazdır.

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ne zaman yürürlüğe girecek?

TTB'nin 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TTB takmayan araçlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren yola çıkamayacak ve TTB takmayan araçlara trafik cezası kesilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanmıştı

Resmi Gazete’de yayımlanmıştı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği 5 Ekim 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirildi. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar akaryakıt istasyonlarında en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatlarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı taktırmaları zorunlu hale geldi.