BDDK'nın kredi düzenlemesi taşıt piyasasına nasıl yansır?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli araç kredilerine ilişkin sınırları güncelledi. Buna göre, fiyatı 1.6 milyon liraya kadar olan elektrikli araçların yüzde 70'i tutarında 48 ay vade ile kredi verilebilecek. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu düzenleme sadece yerli üretim elektrikli otomobilleri kapsayacak.



Özellikle kredi faiz oranlarının yükseldiği bu dönemde taşıt kredilerindeki değişiklik piyasaya nasıl yansır? Konuyla ilgili detayları açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

Araç almak artık daha maliyetli

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son almış olduğu kararla taşıt kredilerine bir skala getirildi. Buna göre daha fazla tutarlı bir araç alacaksanız, daha düşük bir kredi taksitlendirmesi yapılacak. Burada asıl amaç, vatandaşın kredi çekerek enflasyona sebebiyet vermemesi diyebiliriz.

Faiz oranları yükseldi ve bu faiz oranları ile yeni bir araç almak maliyetli hale geldi. Son yapılan düzenleme ile birlikte bankalardan kredi almak zorlaştı diyebiliriz. İkinci el taşıt kredileri ve sıfır araçlarda bir daralma bekleyebiliriz. Zaten enflasyonist ortamda yapılması amaçlanan husus da budur. Burada amacın satışları daha fazla artırmadan enflasyonu dizginlemek olduğunu diyebiliriz.

Kredi limitleri yüksekse vade düşük olacak

Bankalarda taşıt kredileri ile ilgili bir sınırlama söz konusuydu. Kredi genişlemesine ilişkin bir husus vardı. İhtiyaç ve tüketici kredilerinde aylık kredi büyüme sınırı düşürülmüş, taşıt kredilerine ise dokunulmamıştı. Taşıt kredilerine BDDK tarafından yeni bir düzenleme gelmiş oldu.

Yeni düzenleme ile birlikte bankalar daha yüksek limitli kredi veremiyor. Daha yüksek kredi limitiniz varsa daha düşük bir kredi vadeniz olacak. Ne kadar yüksek tutarlı bir araç alacaksanız taksitleriniz o kadar düşecek diyebiliriz.

Asıl amaç enflasyonu dizginlemek

Konut kredileri ile ilgili herhangi bir düzenleme gelmedi. Son aylarda konut satışları yükselmişti. Ben konut kredilerini daraltıcı bir düzenleme gelmesini beklemiyorum. Daha öncesinde ikinci evini alacaklara ilişkin bir düzenleme yapılacağı söylenmişti. Şu anda asıl amacın enflasyonu dizginlemek olduğu için BDDK tarafından taşıt kredilerine ilişkin bir düzenleme geldi. Düzenleme ile birlikte enflasyonla mücadele daha geniş ve kapsamlı bir şekilde yapılacaktır diyebiliriz.”

İkinci elde talep hala yüksek

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili detayları Milliyet'e anlattı. Ertemel ikinci el piyasasında araç yaşına dikkat çekerek, iki modelde talebin yüksek olduğunu söyledi.

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel’in açıklamaları şu şekilde: “Yıllık veriler incelendiğinde şubat ayı ikinci el otomobil fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %17 düştüğü görülmesine rağmen, son 3 aya göz attığımızda düşüş trendinin önce yavaşladığı, akabinde ise durduğunu görüyoruz.

Otomobil fiyatları sabitlendi

Şubat ve son günlerine yaklaştığımız mart aylarında ise ikinci el otomobil etiket fiyatlarında %2 ile 3 oranında bir artış göze çarpıyor. Etiket fiyatlarına karşılık reel fiyatlarda ise sadece %1 oranında artış olduğundan ikinci el otomobil fiyatlarının şu an için sabit olduğu söyleyebiliriz.

Yapılan istatistiki çalışmalar, ortalama araç fiyatının ocak ayında sabit kaldığı, şubat ayında ise 5 bin TL gerileyerek 855.000 TL’ye indiğini gösteriyor. Son aylarda fiyatlamalara dair çıkan neredeyse aynı sonuçlar, piyasadaki düşüş trendinin durarak sabit fiyatlama sürecine geçildiği görüşümüzü destekler nitelikte.

Yüksek kredi ve faizler piyasayı negatif etkiliyor

Son altı aylık süreçte sıfır otomobilde yapılan indirimler ve kampanyalar, kullanıcı tercihlerinin neredeyse tamamını sıfır otomobile çekmişti. Krediye erişimde yaşanan zorluklar, yüksek faiz ve mevduat oranları kadar talebin sıfır otomobilde olması da bu süreçte ikinci el piyasasını negatif etkileyen başlıca faktörler arasındaydı.

Yeni yıl ile birlikte artan maliyetler, buna bağlı olarak sıfır otomobilde yaşanan fiyat artışları ve finansman kampanyalarının tamamen sonlanmasının ardından, yaz aylarına doğru talebin tekrar ikinci el otomobile kayacağını öngörmüştük. İlk yansımalar şubat ayı verilerinde yaşandı.

Yükselen talep araç fiyatlarını artırabilir

Şubat ayı satış adetlerinde bir miktar artış gözleniyor. Öte yandan araç satış hızı ortalama süresi ve ilan sayısı gibi verilerde de pozitif değişimler söz konusu. Göstergelerdeki bu değişim beklenen seviyenin ilk emareleri olarak yorumlanabilir. İçinde bulunduğumuz mart ayında da verilerin pozitif seyrini artarak koruyacağı kanaatindeyiz. Bu süreçte döviz kuru gibi ana faktörler haricinde, ikinci el otomobil fiyatlarında yükselen talebe istinaden artış görülebilir. Koşullar değerlendirildiğinde, otomobil almayı düşünen vatandaşlarımızın bütçe ve ihtiyaçlarına göre planlarını gerçekleştirmeleri avantajlı olacaktır.

Sabit kalan ikinci el fiyatları, artan sıfır fiyatına karşı cazip konumda bulunduğundan özellikle 2 yaşına kadar otomobiller son iki aydır yüksek talep görüyor. Renault Clio ve Fiat Egea en çok tercih edilen ikinci el otomobiller arasında.”