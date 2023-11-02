Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu: Togg T10X V2 zirvede

Türkiye’de ekim ayında toplam 9 bin 89 elektrikli otomobil satıldı. Listenin zirvesinde 3 bin 567 satış adediyle Togg’un SUV modeli T10X V2 yer aldı. Böylece ekim ayında Togg’un elektrikli otomobil satışındaki payı yüzde 39.25 oldu.

Togg’un ardından ekim ayında en çok satılan ikinci otomobil ise Renault’nun Megane E-Tech modeli oldu. Megane E-Tech’in satış rakamı 1075, piyasa payı ise yüzde 11,83.

Gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter hesabından ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobillerin listesini paylaştı.

Listenin üçüncü sırasında Çin markası Skywell, 620 adetlik satışıyla yer aldı. Firmanın SUV modeli ET5’in pazar payı yüzde 6,82 olarak gerçekleşti.

Yine Çin markası MG’nin MG4 modeli ekim ayında en çok satılan 4’üncü otomobil oladı. 603 adetlik satışla piyasa payı yüzde 6,64 olarak kayıtlara geçti.

Milyarder iş adamı Elon Musk’un sahibi olduğu Tesla ise SUV Modeli Model Y ise 500 adetlik satış ve yüzde 5,5’lik pazar payıyla 5’inci sırada yer aldı.