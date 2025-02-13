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Honda, Nissan ve Mitsubishi’nin birleşme planı suya düştü! Mutabakat feshedildi

Japon otomobil devleri Honda, Nissan ve Mitsubishi birleşme planlarını sonlandırdı. Geçen yıl 23 Aralık'ta imzalanan Mutabakat Muhtırası'nın feshedildiği duyuruldu. Şirketler, elektrikli araçlara yönelik stratejik ortaklığını sürdürecek.

Haber Merkezi
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Honda, Nissan ve Mitsubishi’nin birleşme planı suya düştü! Mutabakat feshedildi
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Japon otomobil üreticileri Honda, Nissan ve Mitsubishi’nin birleşme planlarını sonlandırdıkları bildirildi.

Nissan’dan yapılan yazılı açıklamada, Honda ve Mitsubishi ile şirketlerin birleşmesine yönelik imzalanan mutabakat zaptının karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. 

Elektrikli araçlara yönelik stratejik ortaklık sürecek

Sonlanan birleşme planıyla şirketlere değer katılmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, şirketlerin, elektrikli araçlara yönelik stratejik ortaklığının ise süreceği vurgulandı.

Honda’nın sonlandırdığı iddia edildi

Japonya merkezli Kyodo News’te yer alan haberde, anlaşmanın, Honda’nın Nissan’a birleşme planları doğrultusunda bir yan kuruluş olarak faaliyet göstermesi teklifinde bulunduğu için sonlandırıldığı öne sürüldü.

Tesla ve BYD ile rekabet zorladı

Japonya'nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticileri Honda ve Nissan, ABD'li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabette zorlanıyordu.

Çin ve ABD gibi pazarlarda istediği satış başarısını yakalayamayan Nissan, geçen yıl 9 bin kişiyi işten çıkarma ve üretim kapasitesini azaltma kararı almıştı. 

Honda, Nissan ve Mitsubishi’nin birleşmesiyle kurulması planlanan yeni şirketin, Toyota ve Volkswagen'den sonra araç üretim hacmi bakımından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olması bekleniyordu.

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