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Japon devi açıkladı: Honda Civic'in hibrit modeli artık ABD'de üretilecek

Japon otomotiv devi Honda Motor, ABD pazarına yönelik beş kapılı Civic hibrit modelinin üretimini Japonya’dan ABD’ye kaydırma kararı aldığını duyurdu. Şirket sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, üretim Indiana eyaletinde gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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Japon devi açıkladı: Honda Civic'in hibrit modeli artık ABD'de üretilecek
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Tokyo yakınlarındaki Yorii fabrikasında üretilen mevcut modelin üretiminin haziran veya temmuz ayında sona ermesi bekleniyor.

Şirket, üretimi ABD'ye kaydıracak

Nikkei Gazetesi'nin haberine göre Japon otomotiv devi Honda, Meksika ve Kanada’daki bazı üretim faaliyetlerini Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımayı planlıyor. Şirket, ABD’de satılan araçların yüzde 90’ının yerel olarak üretilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Haberde, Honda’nın ABD’ye yönelik otomobil üretimini önümüzdeki iki ila üç yıl içinde yüzde 30’a kadar artırmayı hedeflediği belirtildi. Bu adım, dönemin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tüm otomobil ithalatlarına uyguladığı gümrük tarifelerine yanıt olarak değerlendiriliyor.

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